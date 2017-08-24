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Фанаты заметили у Скарлетт Йоханссон новую татуировку

Сегодня, 11:09
Сейчас полным ходом идут съемки фильма "Мстители: Война бесконечности", в которой одну из главных ролей играет знаменитая актриса Скарлетт Йоханссон.

Фанаты заметили у Скарлетт Йоханссон новую татуировку
Во время перерыва в съемках новой картины было замечено, что у актрисы на спине красуется рисунок с изображением извивающейся ветки с листьями. Многие фанаты пришли к выводу, что это скорее всего просто рисунок, а не тату, и сделана специально для съемок в фильме.

Фанаты заметили у Скарлетт Йоханссон новую татуировку


Только от самой актрисы никаких комментариев касательно этого не поступало.

Фанаты заметили у Скарлетт Йоханссон новую татуировку


Хотя преданные поклонники знают, что Йоханссон является любительницей татуировок, которых на ее теле уже насчитывается порядка четырех.

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Ключевые слова: Скарлетт Йоханссон

Количество просмотров: 1 196
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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