Фанаты заметили у Скарлетт Йоханссон новую татуировку

Во время перерыва в съемках новой картины было замечено, что у актрисы на спине красуется рисунок с изображением извивающейся ветки с листьями. Многие фанаты пришли к выводу, что это скорее всего просто рисунок, а не тату, и сделана специально для съемок в фильме.Только от самой актрисы никаких комментариев касательно этого не поступало.Хотя преданные поклонники знают, что Йоханссон является любительницей татуировок, которых на ее теле уже насчитывается порядка четырех.