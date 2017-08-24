Ксения Собчак и Максим Виторган делятся снимками с отдыха

Недавно семья вернулась из США и сразу же уехала на отдых на Корсику. Там они наслаждаются местными красотами, осматривают достопримечательности и часто балуют подписчиков фотографиями.«Каникулы Бонифация», — написала под одним из фото Ксения.С собой супруги всегда берут сына Платона, которому в ноябре исполнится год. Видимо телеведущая решила насладиться отпуском перед насыщенным телевизионным сезоном, в котором она будет вести "Новую фабрику звезд".