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Ксения Собчак и Максим Виторган делятся снимками с отдыха

Сегодня, 16:01
Звездная чета Максим Виторган и Ксения Собчак не любят сидеть на месте и всегда находятся в разъездах.

Ксения Собчак и Максим Виторган делятся снимками с отдыха
Недавно семья вернулась из США и сразу же уехала на отдых на Корсику. Там они наслаждаются местными красотами, осматривают достопримечательности и часто балуют подписчиков фотографиями.

Ксения Собчак и Максим Виторган делятся снимками с отдыха


«Каникулы Бонифация», — написала под одним из фото Ксения.

Ксения Собчак и Максим Виторган делятся снимками с отдыха


С собой супруги всегда берут сына Платона, которому в ноябре исполнится год. Видимо телеведущая решила насладиться отпуском перед насыщенным телевизионным сезоном, в котором она будет вести "Новую фабрику звезд".

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Ключевые слова: Ксения Собчак, Максим Виторган

Количество просмотров: 5 902
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Сплетник

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