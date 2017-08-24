Гуф вместе с избранницей отправился к бывшей жене с сыном

Но видимо наконец-то бывшие супруги смогли найти общий язык и теперь находятся в дружеских отношениях.Сейчас Анохина вместе с их общим сыном Сами проживает на Бали, и Гуф вместе со своей девушкой Лесей отправился их навестить. В итоге многие фолловеры начали жалеть Айзу, что ее очень возмутило.«Иногда сижу и думаю: «Для чего я живу свою жизнь? Может, просто вырубиться, и пусть другие живут за меня!» Ну, те, кто знает, как лучше, те, кто уверен, что я точно не в курсе, как мне быть! Почему все действия подвергаются оценке? Мне 32 года, я мать двоих детей и да, я не знаю, как правильно, — и вряд ли когда-нибудь узнаю. Но мне важны улыбки на лице моих малышей! Да, приехал Леха к Сэму! Сэм счастлив, Леха счастлив! И у меня есть выбор? Как и у всех — делать из всего проблему или не делать! Наши отношения с папой Сэма давно перешли в дружеские, в родственные! Мы всегда поддержим друг друга! Приезд Лехи вызвал бурю эмоций! Многие счастливы, некоторые начинают жалеть и сравнивать! Но знаю точно, все не врубаются, как правильно», - написала Анохина.А касательно своего отношения к новой избраннице бывшего мужа сказала, что она за него искренне счастлива.