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Любовь Толкалина жестко отреагировала на критику в свой адрес

Сегодня, 17:17
Актриса Любовь Толкалина подвергалась нападкам из-за своего внешнего вида, а также развода с режиссером Егором Кончаловским.

Любовь Толкалина жестко отреагировала на критику в свой адрес
В комментариях к фотографиям в личном блоге Любови Толкалиной то и дело появлялись нелицеприятные комментарии по поводу её фигуры, лица без капли макияжа, и, конечно, развода с супругом. Актрисе, видимо, надоело всё это читать и после сообщений к новому пляжному снимку, она дала всем недоброжелателям довольно радикальный ответ.

Любовь Толкалина жестко отреагировала на критику в свой адрес


"Удивительных каких комментов я огребла после рассветного фото из Абрау))) Все были недовольны, что я голышом норовлю заплыть)))), теперь вроде же одетая по уши в купальник, а все равно. Вы меня простите, но этого уж я совсем не понимаю и не принимаю. Кто что видит в задоре и радости. Кто-то помешан на сексе, кто-то на своих , видимо, проблемах с телом, кто-то на несчастье, кто-то на невозможности выйти за границы своего представления. Я каждый день в этом гастрольном туре по курортам Краснодарского края выхожу утром на городские пляжи. И наблюдаю. Наблюдаю печальные картины. Очень печальные картины полнейшей человеческой распущенности. Вы меня простите, налицо факт ожирения и тотального игнора ЗОЖа! Я тоже, знаете ли, не фанат заниматься в зале, регулярно ходить на йогу или в бассейн нет времени. Но так нельзя. Милые милые, дорогие женщины! Но что же это такое?" - написала звезда.

Любовь Толкалина жестко отреагировала на критику в свой адрес


Любовь Толкалина жестко отреагировала на критику в свой адрес


"Когда-то у Натальи Водяновой в интервью я прочла: "Если люди так относятся к своему телу, то как они будут относиться ко мне?". И подтверждение этой истины я читаю в комментах. Один за другим удаляю пользователей моей страницы и посты с текстом "посмотри на себя, селедка, с толстыми, пузатыми, такими-растакими мужья-то всю жизнь живут, а тебя, таку фигуристу муж-то бросил")))))) ну...не могу я равнодушно это читать. Обидно мне как-то. Не за себя, за всех женщин обидно. За всех мужчин. Вообще за людей. Опять по старой: если расстались, значит, муж бросил.. Почему он бросать-то должен? Почему так принято? Ну честное слово - бывает миллион, миллиард разных других причин, по которым расстаются люди. Почему всегда муж-то бросает в этой примитивной версии? Почему он всегда мерзавец-то? И почему всегда "эх ты, мужа упустила, теперь ты без него никто и ничто". Просто волосы дыбом! Это так глубоко внутри народа сидит!!!" - добавила Толкалина.

Любовь Толкалина жестко отреагировала на критику в свой адрес


Любовь Толкалина жестко отреагировала на критику в свой адрес

← Гуф вместе с избранницей отправился к ... Дженнифер Энистон не дают покоя слухи ... →

Ключевые слова: Любовь Толкалина, Егор Кончаловский

Количество просмотров: 338
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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