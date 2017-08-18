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Дженнифер Энистон не дают покоя слухи о собственной беременности

Сегодня, 17:30
Голливудская актриса Дженнифер Энистон вновь прокомментировала информацию о прибавлении в семье.

Дженнифер Энистон не дают покоя слухи о собственной беременности
"Постоянная" беременность Дженнифер Энистон уже порядком надоела не только её поклонникам, но и, как выяснилось, самой 48-летней звезде. В свежем интервью она обрушилась с критикой на СМИ: "Я бы хотела запретить СМИ использовать мою фотографию с рукой вокруг живота и с подписью "Наконец-то беременна!". Люди просто берут твою фотографию и сами сочиняют под нее историю. Если ты съела кусочек или два, или у тебя просто вздутие живота, они это толкуют однозначно: ты - беременна. Нет, я не беременна! Это просто мое тело! Ребенок - это личное дело пары, которая собирается его завести, и ничье больше".

Дженнифер Энистон не дают покоя слухи о собственной беременности


Также Энистон раскритиковала зависимость общества от социальных сетей: "Сейчас о женщине судят по тому, как она выглядит и сколько у нее лайков в Instagram. В наше время сложно быть молодым человеком, строить свою жизнь, пытаться понять, кто ты есть на самом деле, когда на тебя давит такое количество соцсетей и людей в них. Мне очень жаль подрастающее поколение".

Дженнифер Энистон не дают покоя слухи о собственной беременности


"Посмотрите на меня и других актрис: мы все еще здесь и мы чувствуем себя прекрасно! Мы можем стать примером того, как нужно выглядеть в зрелом возрасте! Например, Хелен Миррен - она звезда, настоящая богиня! Или Мерил Стрип - восхитительная женщина! Просто из-за того, что наш живот не такой плоский, как у 22- или 32-летних, это еще не значит, что мы больше не интересны" - добавила Энистон.

Дженнифер Энистон не дают покоя слухи о собственной беременности

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Ключевые слова: Дженнифер Энистон

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail

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