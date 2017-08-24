Олег Меньшиков впервые за долгое время вышел в свет с супругой

Накануне вечером в столичном "Октябре" состоялась громкая премьера - впервые на экраны кинотеатров выходит сериал. Проект "Гоголь" был разделен на 4 фильма: лента "Гоголь. Начало", чья премьера и состоялась вчера, выходит в прокат 31 августа, а последующие части - "Гоголь. Заколдованное место", "Гоголь. Вий" и "Гоголь. Страшная месть" будут появляться на киноэкранах примерно раз в месяц.Олег Меньшиков и исполнитель роли Гоголя актер Александр ПетровТакое событие не могла пропустить, пожалуй, самая загадочная пара российского кино. Олег Меньшиков исполнил в "Гоголе" одну из ключевых ролей - столичного сыщика Якова Гуро. Для красной дорожки актер выбрал чёрно-белую гамму - свободную рубашку он дополнил спортивными брюками и длинным плащом.