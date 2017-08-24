Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Олег Меньшиков впервые за долгое время вышел в свет с супругой

Вчера, 21:11
Знаменитый актер Олег Меньшиков появился на премьере своего нового фильма "Гоголь. Начало".

Олег Меньшиков впервые за долгое время вышел в свет с супругой
Накануне вечером в столичном "Октябре" состоялась громкая премьера - впервые на экраны кинотеатров выходит сериал. Проект "Гоголь" был разделен на 4 фильма: лента "Гоголь. Начало", чья премьера и состоялась вчера, выходит в прокат 31 августа, а последующие части - "Гоголь. Заколдованное место", "Гоголь. Вий" и "Гоголь. Страшная месть" будут появляться на киноэкранах примерно раз в месяц.

Олег Меньшиков и исполнитель роли Гоголя актер Александр Петров
Олег Меньшиков впервые за долгое время вышел в свет с супругой


Такое событие не могла пропустить, пожалуй, самая загадочная пара российского кино. Олег Меньшиков исполнил в "Гоголе" одну из ключевых ролей - столичного сыщика Якова Гуро. Для красной дорожки актер выбрал чёрно-белую гамму - свободную рубашку он дополнил спортивными брюками и длинным плащом.

Олег Меньшиков впервые за долгое время вышел в свет с супругой


Олег Меньшиков впервые за долгое время вышел в свет с супругой

← Сергей Лазарев выложил в сеть новое фо...

Ключевые слова: Олег Меньшиков

Количество просмотров: 3 913
Автор: Katarina

Автор фото: Наталья Прохорова

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Звёзды собрались на премьере фильма «Притяжение»
Премьера фильма "Weekend" 8.10.14
НИМФОМАНКА - премьера
Образы века кино Рифата Юнисова
Самое популярное за неделю
Комментарии



Олег Меньшиков впервые за долгое время вышел в свет с супругой Знаменитый актер Олег Меньшиков появился на премьере своего нового фильма "Гоголь. Начало".
Сергей Лазарев выложил в сеть новое фото с сыном В личном блоге певца Сергея Лазарева появился снимок с сыном.
Жена Александра Цекало посетила первое светское мероприятие после рождения ребенка На днях в Москве прошла премьера картины "Гоголь. Начало" с Александром Петровым в главной роли.
Дженнифер Энистон не дают покоя слухи о собственной беременности Голливудская актриса Дженнифер Энистон вновь прокомментировала информацию о прибавлении в семье.
Любовь Толкалина жестко отреагировала на критику в свой адрес Актриса Любовь Толкалина подвергалась нападкам из-за своего внешнего вида, а также развода с режиссером Егором Кончаловским.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.