Лионель Месси готовится стать отцом в третий раз

У супругов уже подрастают двое детей, хотя официально пара поженилась лишь недавно. Лионель и Антонелла знают друг друга с детства, познакомились они в возрасте восьми-девяти лет.В 11 лет футболист переехал в Испанию, но тем не менее при каждом приезде на родину, виделся со своей давней подругой.В итоге в 2010 году Антонелла приняла решение переехать к возлюбленному в Барселону, и с тех пор пара вместе.