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Лионель Месси готовится стать отцом в третий раз

Сегодня, 12:33
На днях стало известно о том, что у нападающего известной футбольной команды "Барселона" Лионеля Месси, родится третий ребенок.

Лионель Месси готовится стать отцом в третий раз
У супругов уже подрастают двое детей, хотя официально пара поженилась лишь недавно. Лионель и Антонелла знают друг друга с детства, познакомились они в возрасте восьми-девяти лет.

Лионель Месси готовится стать отцом в третий раз


В 11 лет футболист переехал в Испанию, но тем не менее при каждом приезде на родину, виделся со своей давней подругой.

Лионель Месси готовится стать отцом в третий раз


В итоге в 2010 году Антонелла приняла решение переехать к возлюбленному в Барселону, и с тех пор пара вместе.

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Ключевые слова: Лионель Месси

Количество просмотров: 2 730
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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