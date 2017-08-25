Лионель Месси готовится стать отцом в третий раз

На днях стало известно о том, что у нападающего известной футбольной команды "Барселона" Лионеля Месси, родится третий ребенок.
У супругов уже подрастают двое детей, хотя официально пара поженилась лишь недавно. Лионель и Антонелла знают друг друга с детства, познакомились они в возрасте восьми-девяти лет.
В 11 лет футболист переехал в Испанию, но тем не менее при каждом приезде на родину, виделся со своей давней подругой.
В итоге в 2010 году Антонелла приняла решение переехать к возлюбленному в Барселону, и с тех пор пара вместе.
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