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В Сети опубликовано редкое фото дочери Ивана Урганта

Сегодня, 13:55
Популярный телеведущий Иван Ургант не любит распространяться на тему личной жизни, поэтому в его микроблоге редко появляются снимки из повседневной жизни.

В Сети опубликовано редкое фото дочери Ивана Урганта
Но падчерица Ивана Эрика является активным пользователем социальной сети, тем более девушка увлекается фотографией.

В Сети опубликовано редкое фото дочери Ивана Урганта


На днях она разместила снимок Нины, своей сестры. Девочке 9 лет, и обычно 37-летний Иван делится со своими подписчиками ее снимками лишь раз в год, в день рождения девочки. Фолловеры пришли в восторг и поразились, насколько выросла Нина.

В Сети опубликовано редкое фото дочери Ивана Урганта

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Ключевые слова: Иван Ургант

Количество просмотров: 130
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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