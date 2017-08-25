В Сети опубликовано редкое фото дочери Ивана Урганта

Но падчерица Ивана Эрика является активным пользователем социальной сети, тем более девушка увлекается фотографией.На днях она разместила снимок Нины, своей сестры. Девочке 9 лет, и обычно 37-летний Иван делится со своими подписчиками ее снимками лишь раз в год, в день рождения девочки. Фолловеры пришли в восторг и поразились, насколько выросла Нина.