На днях она разместила снимок Нины, своей сестры. Девочке 9 лет, и обычно 37-летний Иван делится со своими подписчиками ее снимками лишь раз в год, в день рождения девочки. Фолловеры пришли в восторг и поразились, насколько выросла Нина.
В Сети опубликовано редкое фото дочери Ивана Урганта
Сегодня, 13:55
Популярный телеведущий Иван Ургант не любит распространяться на тему личной жизни, поэтому в его микроблоге редко появляются снимки из повседневной жизни.
Но падчерица Ивана Эрика является активным пользователем социальной сети, тем более девушка увлекается фотографией.
На днях она разместила снимок Нины, своей сестры. Девочке 9 лет, и обычно 37-летний Иван делится со своими подписчиками ее снимками лишь раз в год, в день рождения девочки. Фолловеры пришли в восторг и поразились, насколько выросла Нина.
На днях она разместила снимок Нины, своей сестры. Девочке 9 лет, и обычно 37-летний Иван делится со своими подписчиками ее снимками лишь раз в год, в день рождения девочки. Фолловеры пришли в восторг и поразились, насколько выросла Нина.
← Пэрис Хилтон шикарно выглядела в скро...
Ключевые слова: Иван Ургант
Количество просмотров: 130
Количество просмотров: 130
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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