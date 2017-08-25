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Сын Игоря Талькова возмущен обманом в передаче "На самом деле"

Вчера, 21:50
Хоть и новая передача "На самом деле", которая выходит на Первом канале, совсем недавно в телеэфире, уже успела заработать довольно скандальную репутацию.

Сын Игоря Талькова возмущен обманом в передаче "На самом деле"
Гости программы недовольны поведением не только ведущего Дмитрия Шепелева, но и вообще всей командой шоу. Теперь же от действий организаторов пострадал сын Игоря Талькова, который ради участия в передаче прилетел из Крыма.

Темой обсуждения стала смерть Талькова в 1991 году, но Игорь Тальков-младший так и не дождался выхода в эфир передачи.

Сын Игоря Талькова возмущен обманом в передаче "На самом деле"


«Ему за съемки пообещали неплохой гонорар. Только ради денег он согласился прилететь на время в Москву. Всем известно, что, несмотря на громкую фамилию, Игорь живет совсем не богато, - делится инсайдер. – На программе он должен был рассказать свою версию, из-за чего погиб отец. Весь эфир Игорь просидел за кулисами, ожидая своего выхода. Но Шепелев так и не вызвал его в студию».

Организаторы объяснили это тем, что другие гости дали довольно развернутые ответы, поэтому в участии сына певца не осталось необходимости.

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Ключевые слова: Игорь Тальков-младший

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, ВКонтакте, Informburo.kz

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