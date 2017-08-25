Сын Игоря Талькова возмущен обманом в передаче "На самом деле"

Гости программы недовольны поведением не только ведущего Дмитрия Шепелева, но и вообще всей командой шоу. Теперь же от действий организаторов пострадал сын Игоря Талькова, который ради участия в передаче прилетел из Крыма.Темой обсуждения стала смерть Талькова в 1991 году, но Игорь Тальков-младший так и не дождался выхода в эфир передачи.«Ему за съемки пообещали неплохой гонорар. Только ради денег он согласился прилететь на время в Москву. Всем известно, что, несмотря на громкую фамилию, Игорь живет совсем не богато, - делится инсайдер. – На программе он должен был рассказать свою версию, из-за чего погиб отец. Весь эфир Игорь просидел за кулисами, ожидая своего выхода. Но Шепелев так и не вызвал его в студию».Организаторы объяснили это тем, что другие гости дали довольно развернутые ответы, поэтому в участии сына певца не осталось необходимости.