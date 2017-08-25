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Алле Пугачевой предложили вариант, как она может поправить материальное положение

Вчера, 21:59
Недавно Алла Пугачева пожаловалась на то, что у нее очень маленькая пенсия.

Алле Пугачевой предложили вариант, как она может поправить материальное положение
Журналисты связались с ПФР, которые искренне поразились таким заявлением.

По подсчетам сейчас Алла Борисовна получает около 13700 рублей, что гораздо больше пенсии многих россиян, и ей при необходимости предложили оформить материнский капитал.

Алле Пугачевой предложили вариант, как она может поправить материальное положение


«У Аллы Борисовны растут прекрасные дети. Если она еще не оформляла материнский капитал, то надо это сделать. Мы рады в любой момент выписать ей сертификат на материнский капитал. Детям Аллы Борисовны уже исполнилось три года, можно начинать тратить на них материнский капитал: на образовательные слуги и на другие нужды семьи. Мы всегда рады принять Аллу Борисовну, вручить ей документ, помочь распорядиться этими средствами», - поведал представитель ПФР.

Думаю, ей эта пенсия не особо-то и нужна, если учитывать какое состояние она смогла сколотить за годы музыкальной карьеры.

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Ключевые слова: Алла Пугачева

Количество просмотров: 19 617
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Алле Пугачевой предложили вариант, как она может поправить материальное положение Недавно Алла Пугачева пожаловалась на то, что у нее очень маленькая пенсия.
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