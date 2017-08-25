Алле Пугачевой предложили вариант, как она может поправить материальное положение

Журналисты связались с ПФР, которые искренне поразились таким заявлением.По подсчетам сейчас Алла Борисовна получает около 13700 рублей, что гораздо больше пенсии многих россиян, и ей при необходимости предложили оформить материнский капитал.«У Аллы Борисовны растут прекрасные дети. Если она еще не оформляла материнский капитал, то надо это сделать. Мы рады в любой момент выписать ей сертификат на материнский капитал. Детям Аллы Борисовны уже исполнилось три года, можно начинать тратить на них материнский капитал: на образовательные слуги и на другие нужды семьи. Мы всегда рады принять Аллу Борисовну, вручить ей документ, помочь распорядиться этими средствами», - поведал представитель ПФР.Думаю, ей эта пенсия не особо-то и нужна, если учитывать какое состояние она смогла сколотить за годы музыкальной карьеры.