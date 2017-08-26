Анастасия Чернобровина стала мамой в первый раз

Выдвигались мнения, что женщина сменила работу или же находится в положении. От самой Анастасии комментариев по этому поводу не поступало, оказалось, что у 40-летней телеведущей родился сын.«Ну, сейчас нам уже месяц! Да, время пролетает очень быстро, детки растут. А мы продолжаем работать», – ответила Чернобровина.Стоит отметить, что о личной жизни телеведущей мало что известно, есть информация, что в 2014 году она сыграла тайную свадьбу.