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Анастасия Чернобровина стала мамой в первый раз

Сегодня, 19:24
На длительное время телеведущая Анастасия Чернобровина пропала с поля зрения общественности, и фанаты строили различные предположения.

Анастасия Чернобровина стала мамой в первый раз
Выдвигались мнения, что женщина сменила работу или же находится в положении. От самой Анастасии комментариев по этому поводу не поступало, оказалось, что у 40-летней телеведущей родился сын.

«Ну, сейчас нам уже месяц! Да, время пролетает очень быстро, детки растут. А мы продолжаем работать», – ответила Чернобровина.

Анастасия Чернобровина стала мамой в первый раз


Стоит отметить, что о личной жизни телеведущей мало что известно, есть информация, что в 2014 году она сыграла тайную свадьбу.

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Ключевые слова: Анастасия Чернобровина

Количество просмотров: 2 405
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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