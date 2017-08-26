Николь Кузнецова ответила на слухи об интересном положении

Николь посетила премьеру фильма "Гоголь"и под впечатлением от просмотра сказала, что готова даже назвать дочку Параськой в честь одной из героинь картина. Но недавно Кузнецова в своем Инстаграм поспешила остановить распространение слухов, признавшись, что тогда просто пошутила.
«Мои любимые, я не беременна. И про Параську пошутила!» - написала ведьма.
Стоит отметить, что у Николь подрастают двое сыновей, Егор и Степан, и пока она не планирует рождение третьего ребенка.
Ключевые слова: Николь Кузнецовой
Количество просмотров: 312