Николь Кузнецова ответила на слухи об интересном положении

Николь посетила премьеру фильма "Гоголь"и под впечатлением от просмотра сказала, что готова даже назвать дочку Параськой в честь одной из героинь картина. Но недавно Кузнецова в своем Инстаграм поспешила остановить распространение слухов, признавшись, что тогда просто пошутила.«Мои любимые, я не беременна. И про Параську пошутила!» - написала ведьма.Стоит отметить, что у Николь подрастают двое сыновей, Егор и Степан, и пока она не планирует рождение третьего ребенка.