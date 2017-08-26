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Николь Кузнецова ответила на слухи об интересном положении

Сегодня, 19:43
На днях поклонники участницы "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецовой решили, что экстрасенс беременна и начали поздравлять ее с интересным положением.

Николь Кузнецова ответила на слухи об интересном положении
Николь посетила премьеру фильма "Гоголь"и под впечатлением от просмотра сказала, что готова даже назвать дочку Параськой в честь одной из героинь картина. Но недавно Кузнецова в своем Инстаграм поспешила остановить распространение слухов, признавшись, что тогда просто пошутила.

Николь Кузнецова ответила на слухи об интересном положении


«Мои любимые, я не беременна. И про Параську пошутила!» - написала ведьма.

Николь Кузнецова ответила на слухи об интересном положении


Стоит отметить, что у Николь подрастают двое сыновей, Егор и Степан, и пока она не планирует рождение третьего ребенка.

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Ключевые слова: Николь Кузнецовой

Количество просмотров: 312
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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