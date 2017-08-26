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Пользователи Сети активно обсуждают первый выпуск "Прямого эфира" с Андреем Малаховым

Вчера, 21:01
Вчера вечером на телеканале "Россия 1" показали первый выпуск программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым в качестве ведущего.

Пользователи Сети активно обсуждают первый выпуск "Прямого эфира" с Андреем Малаховым
Создатели программы решили пригласить бывшего ведущего шоу Бориса Корчевникова, и у него состоялась откровенная беседа с Малаховым.

Теперь же в Сети пользователи ведут активные обсуждения увиденного, причем многие остались в полном восторге.

Пользователи Сети активно обсуждают первый выпуск "Прямого эфира" с Андреем Малаховым


«Многоуважаемый и обожаемый мой друг Андрей Малахов! Поздравляю тебя! Сегодня вся страна смотрела на тебя в «Прямом эфире» на «России 1». И это было душевно и трогательно, только ты так умеешь, осторожно дотронуться до каждой души! Потому что ты удивительно чистый и честный, светлый и профессиональный! Мои дорогие подписчики, а вам как первый эфир?» - написала у себя в микроблоге дизайнер Эмма Салимова.

Пользователи Сети активно обсуждают первый выпуск "Прямого эфира" с Андреем Малаховым


В принципе данная передача является аналогом "Пусть говорят", который выходит на Первом канале и ведущим которого был Андрей Малахов на протяжении многих лет, так что он находится в привычном окружении.

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Ключевые слова: Андрей Малахов, Прямой эфир, Борис Корчевников

Количество просмотров: 18 174
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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