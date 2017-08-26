Пользователи Сети активно обсуждают первый выпуск "Прямого эфира" с Андреем Малаховым

Создатели программы решили пригласить бывшего ведущего шоу Бориса Корчевникова, и у него состоялась откровенная беседа с Малаховым.Теперь же в Сети пользователи ведут активные обсуждения увиденного, причем многие остались в полном восторге.«Многоуважаемый и обожаемый мой друг Андрей Малахов! Поздравляю тебя! Сегодня вся страна смотрела на тебя в «Прямом эфире» на «России 1». И это было душевно и трогательно, только ты так умеешь, осторожно дотронуться до каждой души! Потому что ты удивительно чистый и честный, светлый и профессиональный! Мои дорогие подписчики, а вам как первый эфир?» - написала у себя в микроблоге дизайнер Эмма Салимова.В принципе данная передача является аналогом "Пусть говорят", который выходит на Первом канале и ведущим которого был Андрей Малахов на протяжении многих лет, так что он находится в привычном окружении.