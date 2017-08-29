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Новорожденный сын Эдгарда Запашного помещен в отделение реанимации

Сегодня, 11:16
Ребенок дрессировщика Эдгарда Запашного должен был родиться в сентябре, но в итоге роды начались раньше на несколько недель.

Новорожденный сын Эдгарда Запашного помещен в отделение реанимации
В итоге врачи приняли решение поместить малыша в отделение реанимации. Сообщается, что и с мальчиком, и с мамой все в порядке.

«Все случилось неожиданно, - рассказал Запашный. – Мы ждали сына в сентябре, но он решил появиться пораньше. Ярославна позвонила мне сегодня в восемь утра и сообщила, что рожает. В это время я находился на отдыхе в Астрахани вместе с другом. Вылетел первым же рейсом и примчался в больницу.

Новорожденный сын Эдгарда Запашного помещен в отделение реанимации


Я уже разговаривал с главным врачом больницы. Он заверил меня, что все будет хорошо, здоровью Славы и сына ничего не угрожает. Правда, малыш еще какое-то время полежит в боксе. Я его видел, а вот взять на руки не разрешили – пока нельзя. Со Славой тоже все в порядке, она отдыхает, рожала сама. К ней меня пустили под строгим контролем врачей, и в марлевой повязке. Возможно, уже сегодня вечером ее переведут в обычную палату и завтра смогу ее нормально навестить. К концу недели станет понятно, когда их выпишут».

Эдгарда также поздравила с рождением наследника бывшая супруга, с которой он после развода смог сохранить теплые отношения.

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Ключевые слова: Эдгард Запашный

Количество просмотров: 9 100
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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