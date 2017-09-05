Алена Водонаева призналась в ненависти к школе

Алена поделилась со своими подписчиками тем, что подобрала для сына хорошую школу. Но позже призналась, что сама школу просто ненавидила. По ее словам, это были худшие годы в ее жизни.Но своему сыну она старается ничего плохого о школе не говорить, чтобы у него сразу не сложилось негативное отношение. Многие подписчики поддержали Алену и тоже высказались о том, что система образования в России их не устраивает.