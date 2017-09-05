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Алена Водонаева призналась в ненависти к школе

Сегодня, 12:04
В этом году сын известной телеведущей и экс-участницы главной телестройки страны Алены Водонаевой Богдан пошел в первый класс.

Алена Водонаева призналась в ненависти к школе
Алена поделилась со своими подписчиками тем, что подобрала для сына хорошую школу. Но позже призналась, что сама школу просто ненавидила. По ее словам, это были худшие годы в ее жизни.

Алена Водонаева призналась в ненависти к школе


Но своему сыну она старается ничего плохого о школе не говорить, чтобы у него сразу не сложилось негативное отношение. Многие подписчики поддержали Алену и тоже высказались о том, что система образования в России их не устраивает.

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Ключевые слова: Алена Водонаева

Количество просмотров: 10 257
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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