Но своему сыну она старается ничего плохого о школе не говорить, чтобы у него сразу не сложилось негативное отношение. Многие подписчики поддержали Алену и тоже высказались о том, что система образования в России их не устраивает.
Алена Водонаева призналась в ненависти к школе
Сегодня, 12:04
В этом году сын известной телеведущей и экс-участницы главной телестройки страны Алены Водонаевой Богдан пошел в первый класс.
Алена поделилась со своими подписчиками тем, что подобрала для сына хорошую школу. Но позже призналась, что сама школу просто ненавидила. По ее словам, это были худшие годы в ее жизни.
Но своему сыну она старается ничего плохого о школе не говорить, чтобы у него сразу не сложилось негативное отношение. Многие подписчики поддержали Алену и тоже высказались о том, что система образования в России их не устраивает.
Но своему сыну она старается ничего плохого о школе не говорить, чтобы у него сразу не сложилось негативное отношение. Многие подписчики поддержали Алену и тоже высказались о том, что система образования в России их не устраивает.
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Ключевые слова: Алена Водонаева
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Количество просмотров: 10 257
Автор: zvezdaПерейти в галерею
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