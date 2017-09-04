Принц Гарри поздравил Кейт Миддлтон и принца Уильяма со скорым прибавлением в семье

Как и в предыдущие беременности, когда на свет появились принц Георг, а затем и принцесса Шарлотта, 35-летнюю Кейт Миддлтон вновь мучает сильный токсикоз. Из-за недомогания герцогиня была вынуждена отметить все свои намеченные визиты и отказалась от участия в официальных мероприятиях.О счастливом событии журналистам удалось поговорить с принцем Гарри. "Фантастично, здорово, огромное счастье для всех" - заявил он в коротком интервью и добавил, что хоть и не видел Кейт в последнее время, он уверен, что с ней всё хорошо.