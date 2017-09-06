В беседе с журналистами актер поведал о том, что его дочка Элла больше похожа на Амаль, а сын Александр растет очень активным ребенком. Супруги просто светятся от счастья.
Джордж Клуни поведал, какими растут его дети
Сегодня, 11:49
На 74-м Венецианском кинофестивале все были приятно удивлены, увидев на красной ковровой дорожке Джорджа и Амаль Клуни.
Это первый выход в свет супругов после рождения детей. Молодые родители рады появлению на свет первенцев, а сам Джордж не раз признавался, что не думал, что станет отцом в столь преклонный возраст, в 56 лет. Близнецы родились всего несколько месяцев назад, в июле этого года.
В беседе с журналистами актер поведал о том, что его дочка Элла больше похожа на Амаль, а сын Александр растет очень активным ребенком. Супруги просто светятся от счастья.
В беседе с журналистами актер поведал о том, что его дочка Элла больше похожа на Амаль, а сын Александр растет очень активным ребенком. Супруги просто светятся от счастья.
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Ключевые слова: Джордж Клуни, Амаль Клуни
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Количество просмотров: 1 729
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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