Джордж Клуни поведал, какими растут его дети

Это первый выход в свет супругов после рождения детей. Молодые родители рады появлению на свет первенцев, а сам Джордж не раз признавался, что не думал, что станет отцом в столь преклонный возраст, в 56 лет. Близнецы родились всего несколько месяцев назад, в июле этого года.В беседе с журналистами актер поведал о том, что его дочка Элла больше похожа на Амаль, а сын Александр растет очень активным ребенком. Супруги просто светятся от счастья.