Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Джордж Клуни поведал, какими растут его дети

Сегодня, 11:49
На 74-м Венецианском кинофестивале все были приятно удивлены, увидев на красной ковровой дорожке Джорджа и Амаль Клуни.

Джордж Клуни поведал, какими растут его дети
Это первый выход в свет супругов после рождения детей. Молодые родители рады появлению на свет первенцев, а сам Джордж не раз признавался, что не думал, что станет отцом в столь преклонный возраст, в 56 лет. Близнецы родились всего несколько месяцев назад, в июле этого года.

Джордж Клуни поведал, какими растут его дети


В беседе с журналистами актер поведал о том, что его дочка Элла больше похожа на Амаль, а сын Александр растет очень активным ребенком. Супруги просто светятся от счастья.

← Мила Кунис предстала с новым цветом во... Принц Уильям прокомментировал третью ... →

Ключевые слова: Джордж Клуни, Амаль Клуни

Количество просмотров: 1 729
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Джордж и Амаль Клуни впервые появились на премьере фильма после рождения детей
Джордж и Амаль Клуни впервые были замечены на свидании после рождения детей
Джордж Клуни сам старается ухаживать за детьми
55-летний Джордж Клуни впервые станет отцом
Самое популярное за неделю
Комментарии



Яна Троянова вспомнила сына, совершившего самоубийство Актриса Яна Троянова, сыгравшая главную героиню в сериале "Ольга", однажды испытала страшную трагедию.
Екатерина Волкова опасалась за свою жизнь во время авиаперелета На днях известная актриса Екатерина Волкова, полюбившаяся зрителям по съемкам в сериале "Воронины", испытала настоящий ужас.
Максим Матвеев сообщил, для чего решил похудеть Фанаты известного актера Максима Матвеева встревожены истощенным видом звезды.
Лариса Гузеева попыталась объяснить лишние килограммы Появившиеся недавно в Сети фотографии располневшей телеведущей Ларисы Гузеевой шокировали многих.
Принц Уильям прокомментировал третью беременность Кейт Миддлтон Несколько дней назад появилась информация о третьей беременности Кейт Миддлтон.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.