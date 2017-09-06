Яна Троянова вспомнила сына, совершившего самоубийство

В двадцатилетнем возрасте ее сын покончил с собой. Недавно Яна вспомнила о последней встрече с наследником.«Я верю, что со мной всегда общается Вселенная. Сразу после съемок погиб мой сын. Ему было двадцать лет… Накануне я почувствовала, что нужно срочно лететь к нему, в Екатеринбург. Я как раз освободилась, потому что работа над фильмом закончилась. Это было перед самым Новым годом. И мы с Васей имели все шансы не вылететь – аэропорты были забиты, люди по трое суток сидели и ждали. Но Сигарев чудом взял билеты. Уверена, нам с сыном небеса организовали эту встречу, чтобы мы попрощались», - отметила Яна.Молодой человек пристрастился к наркотикам, связавшись с дурной компанией, и это его погубило.