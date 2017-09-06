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Яна Троянова вспомнила сына, совершившего самоубийство

Сегодня, 14:33
Актриса Яна Троянова, сыгравшая главную героиню в сериале "Ольга", однажды испытала страшную трагедию.

Яна Троянова вспомнила сына, совершившего самоубийство
В двадцатилетнем возрасте ее сын покончил с собой. Недавно Яна вспомнила о последней встрече с наследником.

«Я верю, что со мной всегда общается Вселенная. Сразу после съемок погиб мой сын. Ему было двадцать лет… Накануне я почувствовала, что нужно срочно лететь к нему, в Екатеринбург. Я как раз освободилась, потому что работа над фильмом закончилась. Это было перед самым Новым годом. И мы с Васей имели все шансы не вылететь – аэропорты были забиты, люди по трое суток сидели и ждали. Но Сигарев чудом взял билеты. Уверена, нам с сыном небеса организовали эту встречу, чтобы мы попрощались», - отметила Яна.

Яна Троянова вспомнила сына, совершившего самоубийство


Молодой человек пристрастился к наркотикам, связавшись с дурной компанией, и это его погубило.

← Екатерина Волкова опасалась за свою ж...

Ключевые слова: Яна Троянова

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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