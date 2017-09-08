Мария Кожевникова обратилась к психологу

Мария не понимает, почему в современном обществе обращение к психологу воспринимается, как что-то плохое. По ее мнению, мальчики растут, поэтому им необходима помощь опытного детского психолога.«У нас почему-то не принято обращаться к детским психологам... Разве, что когда уже назрела серьезная проблема... А зря. Дети переживают разные этапы взросления, и нам, родителям, порой бывает непросто их понять.Я долго решалась на данный шаг и признаюсь, переживала за то, как все пройдет, особенно за реакцию Максима. Но в итоге, дети так увлеклись, что вместо 30 минут, отведенных на консультацию, каждый высидел по 1,5 часа, так как тесты были в игровой форме», - поделилась Кожевникова.По ее словам, когда младший сын подрастет, его она тоже поведет к психологу. Также недавно Мария призналась, что мечтает о четвертом ребенке.