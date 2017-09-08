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Мария Кожевникова обратилась к психологу

Сегодня, 13:47
Мария Кожевникова - мама троих сыновей, недавно она решилась отвести старших мальчиков к психологу.

Мария Кожевникова обратилась к психологу
Мария не понимает, почему в современном обществе обращение к психологу воспринимается, как что-то плохое. По ее мнению, мальчики растут, поэтому им необходима помощь опытного детского психолога.

Мария Кожевникова обратилась к психологу


«У нас почему-то не принято обращаться к детским психологам... Разве, что когда уже назрела серьезная проблема... А зря. Дети переживают разные этапы взросления, и нам, родителям, порой бывает непросто их понять.

Я долго решалась на данный шаг и признаюсь, переживала за то, как все пройдет, особенно за реакцию Максима. Но в итоге, дети так увлеклись, что вместо 30 минут, отведенных на консультацию, каждый высидел по 1,5 часа, так как тесты были в игровой форме», - поделилась Кожевникова.

Мария Кожевникова обратилась к психологу


По ее словам, когда младший сын подрастет, его она тоже поведет к психологу. Также недавно Мария призналась, что мечтает о четвертом ребенке.

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Ключевые слова: Мария Кожевникова

Количество просмотров: 3 575
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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