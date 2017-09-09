Супруг Меган Фокс поделился тем, почему их сыну разрешено носить платья

Мальчик часто появляется на улице в платьях, балетных пачках или легинсах с цветочными принтами. Но супруги считают, что такое самовыражение сына вполне нормально.«Я слышал от некоторых людей, что они не могут принять стиль Ноа. Что я могу им ответить — мне все равно. Ему 4 года, и если он хочет что-то надеть, он это надевает. Мне кажется, в возрасте 4−5 лет нужно только одно — веселиться. Появляясь в платьях, он никому не наносит вреда. Если ему хочется так выглядеть, прекрасно! Это хорошо для него», — ответил Брайан.«Я выросла среди пятидесятников Церкви змееносцев… Женщины могут надевать только брюки, никаких платьев, украшений или макияжа. Довольно агрессивная среда. Но я оттуда ушла. И сейчас я не навязываю никаких запретов детям. Мои сыновья могут надевать платья. Ноа их очень любит. Правил у нас нет — в моем доме каждый может быть таким, каким он хочет быть!» - считает Меган.А вы как считаете, не помешает ли это в будущем мальчику и не отразится ли на его психике?