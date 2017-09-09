Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Супруг Меган Фокс поделился тем, почему их сыну разрешено носить платья

Вчера, 19:00
Общественность до сих пор не может понять, почему же звездные родители, Меган Фокс и Брайан Остин Грин, разрешают своему 4-летнему сыну надевать девчачьи наряды.

Супруг Меган Фокс поделился тем, почему их сыну разрешено носить платья
Мальчик часто появляется на улице в платьях, балетных пачках или легинсах с цветочными принтами. Но супруги считают, что такое самовыражение сына вполне нормально.

Супруг Меган Фокс поделился тем, почему их сыну разрешено носить платья


«Я слышал от некоторых людей, что они не могут принять стиль Ноа. Что я могу им ответить — мне все равно. Ему 4 года, и если он хочет что-то надеть, он это надевает. Мне кажется, в возрасте 4−5 лет нужно только одно — веселиться. Появляясь в платьях, он никому не наносит вреда. Если ему хочется так выглядеть, прекрасно! Это хорошо для него», — ответил Брайан.

Супруг Меган Фокс поделился тем, почему их сыну разрешено носить платья


«Я выросла среди пятидесятников Церкви змееносцев… Женщины могут надевать только брюки, никаких платьев, украшений или макияжа. Довольно агрессивная среда. Но я оттуда ушла. И сейчас я не навязываю никаких запретов детям. Мои сыновья могут надевать платья. Ноа их очень любит. Правил у нас нет — в моем доме каждый может быть таким, каким он хочет быть!» - считает Меган.

А вы как считаете, не помешает ли это в будущем мальчику и не отразится ли на его психике?

← Алена Шишкова прояснила информацию о ... Принц Уильям поведал, как себя вел в пе... →

Ключевые слова: Меган Фокс, Брайан Остин Грин

Количество просмотров: 6 903
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Муж Меган Фокс неоднозначно высказался по поводу красоты своих детей
Актриса Меган Фокс родила третьего ребенка
Меган Фокс надоело быть секс-символом
Беременная Меган Фокс показала фигуру в бикини на Гавайях
Самое популярное за неделю
Комментарии



Принц Уильям поведал, как себя вел в первый учебный день сын На днях в школу пошел принц Джордж, родители для него выбрали образовательное учреждение Thomas's School.
Супруг Меган Фокс поделился тем, почему их сыну разрешено носить платья Общественность до сих пор не может понять, почему же звездные родители, Меган Фокс и Брайан Остин Грин, разрешают своему 4-летнему сыну надевать девчачьи наряды.
Алена Шишкова прояснила информацию о ее романе с 19-летним избранником После того как Алена Шишкова рассталась с известным рэпером Тимати, ее личная жизнь начала интересовать многих пользователей Сети.
Стало известно, кто же родится у Ким Кардашьян На днях новость об ожидании супругами Ким Кардашьян и Канье Уэста третьего ребенка произвела фурор в Сети.
Гвен Стефани готовится к появлению на свет четвертого ребенка Западные таблоиды распространили информацию о том, что 47-летняя певица Гвен Стефани станет мамой в четвертый раз.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.