Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Дочь Леонида Агутина не прислушалась к совету родителей

Сегодня, 14:42
Известный певец Леонид Агутин не любит распространяться о личной жизни своих дочерей, лишь иногда радуя фанатов их снимками.

Дочь Леонида Агутина не прислушалась к совету родителей
Обе девушки живут за границей, поэтому родители редко видят своих дочерей. Но на днях Елизавета заставила переживать родителей за себя, оставшись в разгар урагана в США рядом с любимым.

Дочь Леонида Агутина не прислушалась к совету родителей


«Мы настаивали на том, чтобы она уехала. Даже билеты нашли на самолет, но Лиза сказала, что не хочет покидать страну без молодого человека. А Марк не согласен уезжать без родителей. Одним словом, они просто не хотели пропустить ураган. Для молодежи это событие, потом можно будет хвастаться, что были в эпицентре урагана, выкладывать видео в социальных сетях. Я считаю, это неприемлемое поведение со стороны детей», - сообщил Леонид.

Напомним, что Елизавета живет в Майами с детства, где и встретила своего молодого человека.

← Поклонники ужаснулись снимку Ренаты Л... Модель plus-size Эшли Грэм прошла по подиу... →

Ключевые слова: Леонид Агутин

Количество просмотров: 8 840
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Игорь Николаев переживает за безопасность старшей наследницы
Мама Анфисы Чеховой едва не стала жертвой московского урагана
Анжелика Варум защитили молодого человека дочери
Виктория Боня заставила переживать фанатов, гуляя с тигром
Самое популярное за неделю
Комментарии



Мария Максакова рассказала о важном событии в ее семье В настоящее время известная оперная певица Мария Максакова живет в Киеве, и она решила поделиться со своими подписчиками своей радостью.
Дакота Джонсон примерила свадебное платье Актриса Дакота Джонсон позирует в свадебном наряде на постере к продолжению фильма "Пятьдесят оттенков серого".
Анджелина Джоли появилась на красной дорожке в необычном платье После стильного белого комбинезона, актриса Анджелина Джоли вновь остановила свой выбор на черном цвете.
Модель plus-size Эшли Грэм прошла по подиуму в бикини Самая известная модель "в теле" Эшли Грэм вновь шокировала публику своей фигурой.
Дочь Леонида Агутина не прислушалась к совету родителей Известный певец Леонид Агутин не любит распространяться о личной жизни своих дочерей, лишь иногда радуя фанатов их снимками.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.