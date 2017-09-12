Дочь Леонида Агутина не прислушалась к совету родителей

Обе девушки живут за границей, поэтому родители редко видят своих дочерей. Но на днях Елизавета заставила переживать родителей за себя, оставшись в разгар урагана в США рядом с любимым.«Мы настаивали на том, чтобы она уехала. Даже билеты нашли на самолет, но Лиза сказала, что не хочет покидать страну без молодого человека. А Марк не согласен уезжать без родителей. Одним словом, они просто не хотели пропустить ураган. Для молодежи это событие, потом можно будет хвастаться, что были в эпицентре урагана, выкладывать видео в социальных сетях. Я считаю, это неприемлемое поведение со стороны детей», - сообщил Леонид.Напомним, что Елизавета живет в Майами с детства, где и встретила своего молодого человека.