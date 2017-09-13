Максим Галкин сообщил, почему теперь не скрывает своих детей

Поклонники особо рады фотографиям и коротким видео с участием маленьких детей звезды. Максим объяснил, почему перестал скрывать своих наследников и теперь сам делится их снимками.«Я решил снимать детей после того, как папарацци и так их показали. В прошлом году в Юрмале они дежурили возле нашего дома, держали вахту. Не могу сказать, что это приятно. Я лояльно ко всем отношусь, не бегаю от журналистов, даже если не назначал им встречу, – у каждого свой хлеб. Но то, как они снимут тебя с ребенком, что при этом напишут, ты отдаешь им на откуп. Еще мне неприятна мысль, что они преследуют моих детей, когда меня нет с ними рядом, когда они, например, выходят с няней», – считает Галкин.И Максим признается, что как только он сам начал публиковать снимки своих детей, то папарацци прекратили охоту за его наследниками.