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Максим Галкин сообщил, почему теперь не скрывает своих детей

Вчера, 23:00
Популярный телеведущий Максим Галкин является активным пользователем социальной сети и часто балует своих подписчиков снимками и роликами из повседневной жизни.

Максим Галкин сообщил, почему теперь не скрывает своих детей
Поклонники особо рады фотографиям и коротким видео с участием маленьких детей звезды. Максим объяснил, почему перестал скрывать своих наследников и теперь сам делится их снимками.

Максим Галкин сообщил, почему теперь не скрывает своих детей


«Я решил снимать детей после того, как папарацци и так их показали. В прошлом году в Юрмале они дежурили возле нашего дома, держали вахту. Не могу сказать, что это приятно. Я лояльно ко всем отношусь, не бегаю от журналистов, даже если не назначал им встречу, – у каждого свой хлеб. Но то, как они снимут тебя с ребенком, что при этом напишут, ты отдаешь им на откуп. Еще мне неприятна мысль, что они преследуют моих детей, когда меня нет с ними рядом, когда они, например, выходят с няней», – считает Галкин.

Максим Галкин сообщил, почему теперь не скрывает своих детей


И Максим признается, что как только он сам начал публиковать снимки своих детей, то папарацци прекратили охоту за его наследниками.

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Ключевые слова: Максим Галкин

Количество просмотров: 2 067
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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