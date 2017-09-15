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В сеть попало первое фото новорожденного внука Дональда Трампа

Сегодня, 15:11
Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в девятый раз.

В сеть попало первое фото новорожденного внука Дональда Трампа
Многодетная семья Дональда Трампа празднует пополнение - отцом впервые стал один из сыновей Трампа, 33-летний Эрик - его супруга Лара родила мальчика. Малыша назвали Эрик Люк Трамп, его первый в жизни снимок, а также фото с папой, уже появились в сети.

В сеть попало первое фото новорожденного внука Дональда Трампа


В сеть попало первое фото новорожденного внука Дональда Трампа


"Мои поздравления Эрику и Ларе с рождением их сына сегодня утром" - написал счастливый дедушка в своём блоге.

В сеть попало первое фото новорожденного внука Дональда Трампа


Свадьба бизнесмена Эрика Трампа и журналистки Лары состоялась в 2014 году.

В сеть попало первое фото новорожденного внука Дональда Трампа

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Ключевые слова: Дональд Трамп

Количество просмотров: 663
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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