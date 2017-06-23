Кэри Маллиган удалось скрыть рождение второго ребенка

32-летней Кэри Маллиган отлично удается скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз - в этом деле её можно считать настоящим мастером, ведь СМИ до последнего не знали, что звезда вновь стала мамой. Сей счастливый факт стал достоянием общественности только после признания самой Кэри.Выяснилось, что малыш появился на свет ещё в августе. Пол новорожденного Маллиган предпочла оставить в тайне. Актриса и её супруг музыкант Маркус Мамфорд уже воспитывают дочку, родившуюся в 2015 году.