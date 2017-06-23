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Кэри Маллиган удалось скрыть рождение второго ребенка

Сегодня, 18:35
Актриса Кэри Маллиган тайно стала мамой.

Кэри Маллиган удалось скрыть рождение второго ребенка
32-летней Кэри Маллиган отлично удается скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз - в этом деле её можно считать настоящим мастером, ведь СМИ до последнего не знали, что звезда вновь стала мамой. Сей счастливый факт стал достоянием общественности только после признания самой Кэри.

Кэри Маллиган удалось скрыть рождение второго ребенка


Кэри Маллиган удалось скрыть рождение второго ребенка


Выяснилось, что малыш появился на свет ещё в августе. Пол новорожденного Маллиган предпочла оставить в тайне. Актриса и её супруг музыкант Маркус Мамфорд уже воспитывают дочку, родившуюся в 2015 году.

Кэри Маллиган удалось скрыть рождение второго ребенка


Кэри Маллиган удалось скрыть рождение второго ребенка

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Ключевые слова: Кэри Маллиган

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vogue, daily mail

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