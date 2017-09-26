Анастасия Стоцкая наконец-то показала свою дочку

Исполнительница решила долго не засиживаться на декрете и быстра вернулась к творчеству, поэтому дочка часто проводит время в театральных гримерках. На днях впервые появились кадры, на которых отчетливо можно разглядеть малышку.«Я кормлю ее грудью. Поэтому она и рядом, собственно, всегда, везде со мной. Пока я еще не пришла в форму, как минимум пять килограмм лишних у меня есть, а до идеала — минус 10. К сожалению, заниматься спортом возможности не было», - сообщает Стоцкая.Напомним, что сейчас Анастасия выступает лишь в театре, временно она решила уйти с эстрады.