Анастасия Стоцкая наконец-то показала свою дочку

Исполнительница решила долго не засиживаться на декрете и быстра вернулась к творчеству, поэтому дочка часто проводит время в театральных гримерках. На днях впервые появились кадры, на которых отчетливо можно разглядеть малышку.
«Я кормлю ее грудью. Поэтому она и рядом, собственно, всегда, везде со мной. Пока я еще не пришла в форму, как минимум пять килограмм лишних у меня есть, а до идеала — минус 10. К сожалению, заниматься спортом возможности не было», - сообщает Стоцкая.
Напомним, что сейчас Анастасия выступает лишь в театре, временно она решила уйти с эстрады.
Ключевые слова: Анастасия Стоцкая
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, Скриншот
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