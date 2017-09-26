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Анастасия Стоцкая наконец-то показала свою дочку

Сегодня, 11:17
Четыре месяца назад в семье популярной певицы Анастасии Стоцкой родилась очаровательная дочка.

Анастасия Стоцкая наконец-то показала свою дочку
Исполнительница решила долго не засиживаться на декрете и быстра вернулась к творчеству, поэтому дочка часто проводит время в театральных гримерках. На днях впервые появились кадры, на которых отчетливо можно разглядеть малышку.

Анастасия Стоцкая наконец-то показала свою дочку


«Я кормлю ее грудью. Поэтому она и рядом, собственно, всегда, везде со мной. Пока я еще не пришла в форму, как минимум пять килограмм лишних у меня есть, а до идеала — минус 10. К сожалению, заниматься спортом возможности не было», - сообщает Стоцкая.

Напомним, что сейчас Анастасия выступает лишь в театре, временно она решила уйти с эстрады.

Анастасия Стоцкая наконец-то показала свою дочку

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Ключевые слова: Анастасия Стоцкая

Количество просмотров: 1 105
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Скриншот

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