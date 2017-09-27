Фанаты восхитились снимком подросшей дочери Юлии Волковой

Она часто делится со своими подписчиками новостями из личной жизни и публикует фотографии, не только связанные с работой, но также и своей семьи.На днях в микроблоге Юлии появилась фотография с дочкой Викторией, которой на днях исполнилось 13 лет.«Моя любовь! Моя звёздочка! Сокровище! Бусинка моя! Конфетка!Моя куколка!Ненаглядная! Красавица!Котик мой!Солнце!Радость моя!Прелесть!Цветочек мой!Пирожок! Моя родная!Девочка моя! Доченька. С какой же скоростью летит время? Тебе сегодня уже 13 лет. С Днём Рождения,моя любовь. Я безумно тебя люблю!Ты-огромная молодец во всем! Моя гордость и кстати,уже во многом мой пример», - поздравила наследницу Волкова.Фолловеры же поразились тому, что Юлия выглядит практически ровесницей своей дочери, да и не зря, ведь родила певица первенца в 19 лет.