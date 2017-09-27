Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Фанаты восхитились снимком подросшей дочери Юлии Волковой

Сегодня, 12:09
Известная певица Юлия Волкова является активным пользователем социальной сети.

Фанаты восхитились снимком подросшей дочери Юлии Волковой
Она часто делится со своими подписчиками новостями из личной жизни и публикует фотографии, не только связанные с работой, но также и своей семьи.
На днях в микроблоге Юлии появилась фотография с дочкой Викторией, которой на днях исполнилось 13 лет.

Фанаты восхитились снимком подросшей дочери Юлии Волковой


«Моя любовь! Моя звёздочка! Сокровище! Бусинка моя! Конфетка!Моя куколка!Ненаглядная! Красавица!Котик мой!Солнце!Радость моя!Прелесть!Цветочек мой!Пирожок! Моя родная!Девочка моя! Доченька. С какой же скоростью летит время? Тебе сегодня уже 13 лет. С Днём Рождения,моя любовь. Я безумно тебя люблю!Ты-огромная молодец во всем! Моя гордость и кстати,уже во многом мой пример», - поздравила наследницу Волкова.

Фолловеры же поразились тому, что Юлия выглядит практически ровесницей своей дочери, да и не зря, ведь родила певица первенца в 19 лет.

← Лена Ленина разочарована обманом Васи... Александр Панайотов высказался касат... →

Ключевые слова: Юлия Волкова

Количество просмотров: 3 445
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Юлия Савичева впервые дала комментарий по поводу рождения первенца
Карла Бруни опубликовала снимок подросшей дочери от Николя Саркози
Юлии Волковой понадобилась помощь хирургов
Катя Жужа организовала дочери шикарный праздник
Самое популярное за неделю
Комментарии



Бывший муж Виктории Дайнеко не хочет видеться с дочерью На прошлой неделе состоялся развод популярной певицы Виктории Дайнеко с барабанщиком Дмитрием Клейманом.
Алена Шишкова показала идеальную фигуру на откровенной фотографии Экс-возлюбленная популярного рэпера Тимати и мама его дочери Алисы Алена Шишкова теперь редко публикует откровенные фотографии, предпочитая появляться на снимках в одежде.
Ким Кардашьян высказалась об интересном положении Кайли В Сети вот уже на протяжении нескольких дней активно обсуждается возможная беременность 20-летней Кайли Дженнер.
Александр Панайотов высказался касательно взяток на "Голосе" Телезрители с интересом наблюдали за успехами известного певца Александра Панайотова в одном из сезонов телепроекта "Голос".
Фанаты восхитились снимком подросшей дочери Юлии Волковой Известная певица Юлия Волкова является активным пользователем социальной сети.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.