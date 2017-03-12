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Юлия Ковальчук впервые прокомментировала свою беременность

Сегодня, 02:37
Певица Юлия Ковальчук и её супруг Алексей Чумаков ждут первенца.

Юлия Ковальчук впервые прокомментировала свою беременность
Впервые о беременности звезды российские издания сообщили ещё этим летом, но официального подтверждения этой новости не было до сегодняшнего дня. Некоторые СМИ предположили, что Ковальчук находится на седьмом месяце.

Юлия Ковальчук впервые прокомментировала свою беременность


Юлия Ковальчук впервые прокомментировала свою беременность


"Это не просто самое Главное, это волшебство и чудо, и я уверена, что вы поймёте почему мы так бережно и аккуратно относимся к этому событию и не афишировали его долгое время" - написала Юлия в личном блоге. Свадьба певицы и певца Алексея Чумакова состоялась в октябре 2013-го года.

Юлия Ковальчук впервые прокомментировала свою беременность


Юлия Ковальчук впервые прокомментировала свою беременность

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Ключевые слова: Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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