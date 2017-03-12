"Это не просто самое Главное, это волшебство и чудо, и я уверена, что вы поймёте почему мы так бережно и аккуратно относимся к этому событию и не афишировали его долгое время" - написала Юлия в личном блоге. Свадьба певицы и певца Алексея Чумакова состоялась в октябре 2013-го года.
Юлия Ковальчук впервые прокомментировала свою беременность
Сегодня, 02:37
Певица Юлия Ковальчук и её супруг Алексей Чумаков ждут первенца.
Впервые о беременности звезды российские издания сообщили ещё этим летом, но официального подтверждения этой новости не было до сегодняшнего дня. Некоторые СМИ предположили, что Ковальчук находится на седьмом месяце.
"Это не просто самое Главное, это волшебство и чудо, и я уверена, что вы поймёте почему мы так бережно и аккуратно относимся к этому событию и не афишировали его долгое время" - написала Юлия в личном блоге. Свадьба певицы и певца Алексея Чумакова состоялась в октябре 2013-го года.
"Это не просто самое Главное, это волшебство и чудо, и я уверена, что вы поймёте почему мы так бережно и аккуратно относимся к этому событию и не афишировали его долгое время" - написала Юлия в личном блоге. Свадьба певицы и певца Алексея Чумакова состоялась в октябре 2013-го года.
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Ключевые слова: Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
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