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Тимати увез дочку в Турцию на выходные

Сегодня, 16:52
Известный музыкант Тимати решил организовать дочери и маме незабываемые выходные в Турции.

Тимати увез дочку в Турцию на выходные
Тимати вместе с 3-летней дочерью Алисой и мамой Симоной посетил зоопарк, искупался с дельфинами, покатался на лодке.

Тимати увез дочку в Турцию на выходные


«Последний раз я была в Турции лет 15 назад. Ничего интереснее для отдыха с детьми я не видела. Начиная с номеров и заканчивая потрясающими шоу! Про еду в Турции можно не рассказывать… Дни настолько насыщенные, что не успеваешь заметить, как они подходят к концу, и сегодня мы уже уезжаем в другое место. Жалко очень, но во всем можно найти плюсы. Зато Алиса увидела, что такое жизнь артиста, а мы сюда обязательно вернемся!» — поделилась своими впечатлениями Симона.

Тимати увез дочку в Турцию на выходные


Напомним, что дочку Тимати подарила экс-возлюбленная Алена Шишкова, исполнитель старается проводить с наследницей как можно больше времени, а воспитанием Алисы в большей степени занимается мама певца Симона Юнусова.

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Ключевые слова: Тимати

Количество просмотров: 1 521
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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