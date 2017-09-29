Тимати увез дочку в Турцию на выходные

Тимати вместе с 3-летней дочерью Алисой и мамой Симоной посетил зоопарк, искупался с дельфинами, покатался на лодке.«Последний раз я была в Турции лет 15 назад. Ничего интереснее для отдыха с детьми я не видела. Начиная с номеров и заканчивая потрясающими шоу! Про еду в Турции можно не рассказывать… Дни настолько насыщенные, что не успеваешь заметить, как они подходят к концу, и сегодня мы уже уезжаем в другое место. Жалко очень, но во всем можно найти плюсы. Зато Алиса увидела, что такое жизнь артиста, а мы сюда обязательно вернемся!» — поделилась своими впечатлениями Симона.Напомним, что дочку Тимати подарила экс-возлюбленная Алена Шишкова, исполнитель старается проводить с наследницей как можно больше времени, а воспитанием Алисы в большей степени занимается мама певца Симона Юнусова.