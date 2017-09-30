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Анна Банщикова не может проявлять строгость к дочери

Вчера, 22:26
Весной этого года актриса Анна Банщикова стала многодетной мамой, подарив мужу Всеволоду Шаханову очаровательную дочку Машу.

Анна Банщикова не может проявлять строгость к дочери
У супругов подрастают двое сыновей, Миша и Саша. По словам Анны, ей приходится немного по-другому подходить к вопросу воспитания дочери.

Анна Банщикова не может проявлять строгость к дочери


«Она просто очень маленькая, очень нежная девочка, сделанная совершенно из другого теста, чем мальчики. Это сыновей надо готовить к жизни, чтобы они выросли мужчинами, брали на себя ответственность, заботились о ком-то, зарабатывали. А девочка просто должна быть ласковой и нежной. Девочек, по-моему, вообще не надо воспитывать. Их надо только любить и баловать. Какой с нее спрос – она должна быть принцессой!» - делится актриса.

Анна не стала долго засиживаться в декретном отпуске и скоро после рождения дочери приступила к съемкам.

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Ключевые слова: Анна Банщикова

Количество просмотров: 2 223
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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