Анна Банщикова не может проявлять строгость к дочери

«Она просто очень маленькая, очень нежная девочка, сделанная совершенно из другого теста, чем мальчики. Это сыновей надо готовить к жизни, чтобы они выросли мужчинами, брали на себя ответственность, заботились о ком-то, зарабатывали. А девочка просто должна быть ласковой и нежной. Девочек, по-моему, вообще не надо воспитывать. Их надо только любить и баловать. Какой с нее спрос – она должна быть принцессой!» - делится актриса.
Анна не стала долго засиживаться в декретном отпуске и скоро после рождения дочери приступила к съемкам.