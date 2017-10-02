Поклонники поразились невнимательностью Ксении Бородиной к своим детям

«Я Мару делала прививки до 5 лет, не могу сказать что все соблюдали по графику, много приходилось переносить прививок, потому что часто болела. Ухо, горло, нос вообще наши слабые места. С 5 лет убрала ей прививки вообще», — сообщила Бородина.
Но вот младшей дочери, по словам телеведущей, она не делала ни одной прививки.
«Привитые дети болеют гораздо больше, чем их непривитые сверстники. Если прекратить прививать детей, их здоровье заметно улучшается», - считает Ксения.
Но такая позиция женщины удивила подписчиков, и они обрушились на нее с критикой.