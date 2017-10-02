Поклонники поразились невнимательностью Ксении Бородиной к своим детям

Недавно разговор зашел о прививках, и высказывания Ксении шокировали ее фолловеров.«Я Мару делала прививки до 5 лет, не могу сказать что все соблюдали по графику, много приходилось переносить прививок, потому что часто болела. Ухо, горло, нос вообще наши слабые места. С 5 лет убрала ей прививки вообще», — сообщила Бородина.Но вот младшей дочери, по словам телеведущей, она не делала ни одной прививки.«Привитые дети болеют гораздо больше, чем их непривитые сверстники. Если прекратить прививать детей, их здоровье заметно улучшается», - считает Ксения.Но такая позиция женщины удивила подписчиков, и они обрушились на нее с критикой.