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Поклонники поразились невнимательностью Ксении Бородиной к своим детям

Сегодня, 13:02
Бессменная ведущая известного реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина является активным пользователем социальной сети, она часто общается со своими подписчиками.

Поклонники поразились невнимательностью Ксении Бородиной к своим детям
Недавно разговор зашел о прививках, и высказывания Ксении шокировали ее фолловеров.

«Я Мару делала прививки до 5 лет, не могу сказать что все соблюдали по графику, много приходилось переносить прививок, потому что часто болела. Ухо, горло, нос вообще наши слабые места. С 5 лет убрала ей прививки вообще», — сообщила Бородина.

Но вот младшей дочери, по словам телеведущей, она не делала ни одной прививки.

Поклонники поразились невнимательностью Ксении Бородиной к своим детям


«Привитые дети болеют гораздо больше, чем их непривитые сверстники. Если прекратить прививать детей, их здоровье заметно улучшается», - считает Ксения.

Но такая позиция женщины удивила подписчиков, и они обрушились на нее с критикой.

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Ключевые слова: Ксения Бородина

Количество просмотров: 3 809
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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