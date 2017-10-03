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Синди Кроуфорд высказалась против выхода на подиум вместе с дочерью

Сегодня, 11:00
На днях состоялся модный показ Versace, который еще долго будет обсуждаться общественностью.

Синди Кроуфорд высказалась против выхода на подиум вместе с дочерью
Для всех неожиданностью стал выход на подиум супермоделей 90-х, среди которых Клаудиа Шифеер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Карла Бруни и Хелена Кристенсен. Также в шоу приняла участие и дочка Синди, Кайя Гербер.

Синди Кроуфорд высказалась против выхода на подиум вместе с дочерью


«Я думаю, что меня утвердили для участия задолго до Каи. Я даже не думаю, что Донателла знала, что Кайя тогда была на подиуме. Мы на протяжении долгого времени обсуждали, что нужно собрать как можно больше «из наших», чтобы почтить память Джанни. Так что я знала об этой части шоу в течение нескольких месяцев.

Синди Кроуфорд высказалась против выхода на подиум вместе с дочерью


А когда Кайа узнала, что она тоже будет участвовать, то спросила, появимся ли мы там вместе. И я сказала: «Надеюсь, что нет. Я хочу стоять на сцене с женщинами своего возраста. А ты должна выходить с молодыми девушками», - призналась Кроуфорд.

По словам Синди, о появлении звезд 90-х не знал никто, даже ведущие модели как Кендал Дженнер, Белла и Джиджи Хадид. В итоге шоу произвело настоящий фурор.

Синди Кроуфорд высказалась против выхода на подиум вместе с дочерью

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Ключевые слова: Синди Кроуфорд, Кайя Гербер

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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