Синди Кроуфорд высказалась против выхода на подиум вместе с дочерью

Для всех неожиданностью стал выход на подиум супермоделей 90-х, среди которых Клаудиа Шифеер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Карла Бруни и Хелена Кристенсен. Также в шоу приняла участие и дочка Синди, Кайя Гербер.«Я думаю, что меня утвердили для участия задолго до Каи. Я даже не думаю, что Донателла знала, что Кайя тогда была на подиуме. Мы на протяжении долгого времени обсуждали, что нужно собрать как можно больше «из наших», чтобы почтить память Джанни. Так что я знала об этой части шоу в течение нескольких месяцев.А когда Кайа узнала, что она тоже будет участвовать, то спросила, появимся ли мы там вместе. И я сказала: «Надеюсь, что нет. Я хочу стоять на сцене с женщинами своего возраста. А ты должна выходить с молодыми девушками», - призналась Кроуфорд.По словам Синди, о появлении звезд 90-х не знал никто, даже ведущие модели как Кендал Дженнер, Белла и Джиджи Хадид. В итоге шоу произвело настоящий фурор.