Маргарита Агибалова пожаловалась на истерики дочери

Поэтому Маргарита решила, что пора дочке начать ходить в детский сад. Но адаптация Беллы проходит с трудом, поэтому молодой маме приходится идти на уловки.«Каждое утро мы собираем кучу игрушек в рюкзак (каждый день новые), но при этом сначала Бэлла жадничала и не давала никому играть в них. Потом постепенно дети вошли в ее доверие, и она стала делиться своими игрушками. Мы ходим в частный садик уже около трех недель, и за все это время Бэлла плакала всего лишь два раза. Но после того как я стала давать ей ее рюкзак-чемодан с игрушками с собой, она перестала устраивать истерики», - поведала Агибалова.По словам Маргариты, самое сложное - отвести дочку в детский сад, потом она сразу же бежит к воспитателям и к другим детям и начинает с ними играть.