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Маргарита Агибалова пожаловалась на истерики дочери

Сегодня, 10:12
Дочке экс-участницы знаменитого телепроекта "Дом-2" Маргариты Агибаловой Белле уже три года.

Маргарита Агибалова пожаловалась на истерики дочери
Поэтому Маргарита решила, что пора дочке начать ходить в детский сад. Но адаптация Беллы проходит с трудом, поэтому молодой маме приходится идти на уловки.

Маргарита Агибалова пожаловалась на истерики дочери


«Каждое утро мы собираем кучу игрушек в рюкзак (каждый день новые), но при этом сначала Бэлла жадничала и не давала никому играть в них. Потом постепенно дети вошли в ее доверие, и она стала делиться своими игрушками. Мы ходим в частный садик уже около трех недель, и за все это время Бэлла плакала всего лишь два раза. Но после того как я стала давать ей ее рюкзак-чемодан с игрушками с собой, она перестала устраивать истерики», - поведала Агибалова.

По словам Маргариты, самое сложное - отвести дочку в детский сад, потом она сразу же бежит к воспитателям и к другим детям и начинает с ними играть.

Маргарита Агибалова пожаловалась на истерики дочери

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Ключевые слова: Маргарита Агибалова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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