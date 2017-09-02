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Певица Монокини (Татьяна Заикина) впервые показала фото избранника

Сегодня, 15:23
Настоящее имя певицы Мона - Татьяна Заикина, в прошлом Монокини, "подопечная" Макса Фадеева.

Певица Монокини (Татьяна Заикина) впервые показала фото избранника
Только вот от Макса Татьяна ушла, сделав выбор в пользу сольной карьеры без влиятельного продюсера, который всячески намекал и двигал девушку к роману со своим братом.

Певица Монокини (Татьяна Заикина) впервые показала фото избранника


"Одевали ее, как куклу, жила в достатке, в золоте ходила, захотела машину - пожалуйста. Каждый год они по два раза отдыхали за границей, где только не были! Артем и дом ради нее выстроил на Ново-Рижском шоссе, размахнулся на 450 квадратных метров. Но Таня каждый вечер уходила гулять одна - по клубам. Возвращалась за полночь. Тема терпел. Говорил: «Пусть нагуляется и успокоится»"

- рассказывал источник, приближённый к паре.

Певица Монокини (Татьяна Заикина) впервые показала фото избранника


Несколько лет о Моне ничего не было слышно, хотя в сети периодически появлялась снимки стройной брюнетки в салонах роскошных авто или в спортзале. Было заметно, что жизнь удалась.

Певица Монокини (Татьяна Заикина) впервые показала фото избранника


У Татьяны есть дочка Настя, которой приблизительно 7-8 лет.

Певица Монокини (Татьяна Заикина) впервые показала фото избранника


Певица Монокини (Татьяна Заикина) впервые показала фото избранника


Певица Монокини (Татьяна Заикина) впервые показала фото избранника


Певица Монокини (Татьяна Заикина) впервые показала фото избранника


А вот, кто является отцом девочки и мужем Заикиной, и есть ли штамп в паспорте в принципе - не известно. Девушка совсем не появляется с кольцом на безымянном пальце, отдавая предпочтение более эффектным элементам внешнего вида, таким как коротенькая юбочка, купальник, наряды с декольте.

Певица Монокини (Татьяна Заикина) впервые показала фото избранника


Певица Монокини (Татьяна Заикина) впервые показала фото избранника


Певица Монокини (Татьяна Заикина) впервые показала фото избранника


Певица Монокини (Татьяна Заикина) впервые показала фото избранника


Но только в этом году 7 августа 2017 года Татьяна, все-таки, решилась на публикацию снимков любимого:

"Со мной такое редко случается!!! Любуйтесь. #ясчастлива. #бурундукнаотдыхе"

- пишет она в своем блоге.

Певица Монокини (Татьяна Заикина) впервые показала фото избранника


Снимки сделаны во время отдыха в Греции.

Позже появилась и еще одна фотография:

Певица Монокини (Татьяна Заикина) впервые показала фото избранника


"Осень - это не плохая погода и пасмурно. Осень - это продолжение лета, особенно когда есть о чем вспомнить... Лето в нас".

По фото сложно понять - является ли этот мужчина официальным мужем Татьяны, но важно ли это? Ведь, судя по фото и развивающейся карьере, в данный момент девушка совершенно счастлива.

Певица Монокини (Татьяна Заикина) впервые показала фото избранника


Певица Монокини (Татьяна Заикина) впервые показала фото избранника


Певица Монокини (Татьяна Заикина) впервые показала фото избранника


← Внедорожник насмерть задавил годовал... Виктория Лопырева намеревается отдох... →

Ключевые слова: Монокини

Количество просмотров: 455
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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