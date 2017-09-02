Певица Монокини (Татьяна Заикина) впервые показала фото избранника

Только вот от Макса Татьяна ушла, сделав выбор в пользу сольной карьеры без влиятельного продюсера, который всячески намекал и двигал девушку к роману со своим братом."Одевали ее, как куклу, жила в достатке, в золоте ходила, захотела машину - пожалуйста. Каждый год они по два раза отдыхали за границей, где только не были! Артем и дом ради нее выстроил на Ново-Рижском шоссе, размахнулся на 450 квадратных метров. Но Таня каждый вечер уходила гулять одна - по клубам. Возвращалась за полночь. Тема терпел. Говорил: «Пусть нагуляется и успокоится»"- рассказывал источник, приближённый к паре.Несколько лет о Моне ничего не было слышно, хотя в сети периодически появлялась снимки стройной брюнетки в салонах роскошных авто или в спортзале. Было заметно, что жизнь удалась.У Татьяны есть дочка Настя, которой приблизительно 7-8 лет.А вот, кто является отцом девочки и мужем Заикиной, и есть ли штамп в паспорте в принципе - не известно. Девушка совсем не появляется с кольцом на безымянном пальце, отдавая предпочтение более эффектным элементам внешнего вида, таким как коротенькая юбочка, купальник, наряды с декольте.Но только в этом году 7 августа 2017 года Татьяна, все-таки, решилась на публикацию снимков любимого:"Со мной такое редко случается!!! Любуйтесь. #ясчастлива. #бурундукнаотдыхе"- пишет она в своем блоге.Снимки сделаны во время отдыха в Греции.Позже появилась и еще одна фотография:"Осень - это не плохая погода и пасмурно. Осень - это продолжение лета, особенно когда есть о чем вспомнить... Лето в нас".По фото сложно понять - является ли этот мужчина официальным мужем Татьяны, но важно ли это? Ведь, судя по фото и развивающейся карьере, в данный момент девушка совершенно счастлива.