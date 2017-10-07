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Екатерина Климова выделила своим детям отдельный этаж

Сегодня, 16:16
У популярной актрисы Екатерины Климовой есть квартира в центре Москвы, а также загородный дом.

Екатерина Климова выделила своим детям отдельный этаж
И вот женщина решила обустроить комнату своих четверых детей, и для этого обратилась за помощью к специалистам программы "Идеальный ремонт".

Екатерина Климова выделила своим детям отдельный этаж


Екатерина Климова выделила своим детям отдельный этаж


«Мальчики подросли, и их нужно расселить. Я хочу, чтобы у каждого из них было по своей обособленной территории», - поведала Екатерина Наталье Барбье.

Екатерина Климова выделила своим детям отдельный этаж


Екатерина Климова выделила своим детям отдельный этаж


В итоге после ремонта комнату было невозможно узнать, настолько она преобразилась, что все остались в полном восторге.

Екатерина Климова выделила своим детям отдельный этаж

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Ключевые слова: Екатерина Климова

Количество просмотров: 2 093
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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