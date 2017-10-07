Екатерина Климова выделила своим детям отдельный этаж

И вот женщина решила обустроить комнату своих четверых детей, и для этого обратилась за помощью к специалистам программы "Идеальный ремонт".«Мальчики подросли, и их нужно расселить. Я хочу, чтобы у каждого из них было по своей обособленной территории», - поведала Екатерина Наталье Барбье.В итоге после ремонта комнату было невозможно узнать, настолько она преобразилась, что все остались в полном восторге.