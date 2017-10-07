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Фанаты пришли в восторг фотографией дочери Тимати

Сегодня, 17:03
Поклонники творчества популярного музыканта и продюсера Тимати знают, что воспитанием его дочери Алисы занимается мама артиста Симона.

Фанаты пришли в восторг фотографией дочери Тимати
Она посвящает все свое время любимой внучке, так как родители девочки заняты работой. Тимати постоянно гастролирует, а мама Алисы Алена Шишкова принимает участие в фотосъемках.

Фанаты пришли в восторг фотографией дочери Тимати


На днях в микроблоге Алены появилась фотография вместе с дочерью, которая привела в восторг ее поклонников, так как снимки своей наследницы модель редко публикует. Подписчики пришли к единому мнению, что Алиса очень похожа на своего знаменитому папу.

Фанаты пришли в восторг фотографией дочери Тимати

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Ключевые слова: Тимати, Алена Шишкова

Количество просмотров: 1 599
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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