На днях в микроблоге Алены появилась фотография вместе с дочерью, которая привела в восторг ее поклонников, так как снимки своей наследницы модель редко публикует. Подписчики пришли к единому мнению, что Алиса очень похожа на своего знаменитому папу.
Фанаты пришли в восторг фотографией дочери Тимати
Сегодня, 17:03
Поклонники творчества популярного музыканта и продюсера Тимати знают, что воспитанием его дочери Алисы занимается мама артиста Симона.
Она посвящает все свое время любимой внучке, так как родители девочки заняты работой. Тимати постоянно гастролирует, а мама Алисы Алена Шишкова принимает участие в фотосъемках.
На днях в микроблоге Алены появилась фотография вместе с дочерью, которая привела в восторг ее поклонников, так как снимки своей наследницы модель редко публикует. Подписчики пришли к единому мнению, что Алиса очень похожа на своего знаменитому папу.
На днях в микроблоге Алены появилась фотография вместе с дочерью, которая привела в восторг ее поклонников, так как снимки своей наследницы модель редко публикует. Подписчики пришли к единому мнению, что Алиса очень похожа на своего знаменитому папу.
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Ключевые слова: Тимати, Алена Шишкова
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Количество просмотров: 1 599
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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