Фанаты пришли в восторг фотографией дочери Тимати

Она посвящает все свое время любимой внучке, так как родители девочки заняты работой. Тимати постоянно гастролирует, а мама Алисы Алена Шишкова принимает участие в фотосъемках.На днях в микроблоге Алены появилась фотография вместе с дочерью, которая привела в восторг ее поклонников, так как снимки своей наследницы модель редко публикует. Подписчики пришли к единому мнению, что Алиса очень похожа на своего знаменитому папу.