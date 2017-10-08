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Юлия Проскурякова показала редкие фотографии дочери, поздравив ее с двухлетием

Вчера, 23:17
Сегодня, 8 октября, день рождения празднует дочка Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Вероника, девочке исполнилось два года.

Юлия Проскурякова показала редкие фотографии дочери, поздравив ее с двухлетием
Юлия решила поделиться со своими подписчиками редкими снимками своей наследницы, которые умилили ее фанатов. А также певица решила поздравить дочку, оставив трогательное послание в своем микроблоге.

Юлия Проскурякова показала редкие фотографии дочери, поздравив ее с двухлетием


«Милая наша Доченька, с днём рождения тебя!!! Наш Ангелочек, наша любимая, ты наше самое дорогое в мире сокровище!!! Ты родилась такая маленькая, такая крохотная, что мы боялись брать тебя на ручки, а сегодня тебе уже исполнилось 2 года!!! Сколько ты всего уже знаешь, как много всего говоришь;) поёшь, ходишь, бегаешь, танцуешь:) улыбаешься нам и делаешь нас счастливыми:) Будь счастлива и здорова девочка моя ! Мы очень тебя любим! Мама и папа...», - написала Проскурякова.

Юлия Проскурякова показала редкие фотографии дочери, поздравив ее с двухлетием


Фолловеры восхитились малышкой и засыпали Юлию сообщениями с поздравлениями. Стоит отметить, что у Игоря Николаева еще есть взрослая дочка Юлия от первой супруги.

Юлия Проскурякова показала редкие фотографии дочери, поздравив ее с двухлетием

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Ключевые слова: Юлия Проскурякова, Игорь Николаев

Количество просмотров: 3 289
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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