Илья Яббаров хочет, чтобы дочка его простила

Илья принес прощение наследнице, с которой не поддерживает связь. С бывшей женой Илья расстался шесть лет назад, заодно забыв и о ребенке.«Прошу прощения за то, что я несколько лет не принимал участия в воспитании ребенка. Мы жили вместе до тех пор, пока дочке не исполнилось два года.Я не оправдываюсь, что кто-то был не прав, естественно не нужно оправдание, так как его нет. Ты уже взрослая девочка и, если ты прочтешь это письмо, постарайся простить отца. Каждый в жизни делает ошибки. Меня за это осудит Господь Бог, а ты, если сможешь, прости. Твой папа», - обращается Яббаров.Сам Илья вспоминает тот момент, когда родилась дочка. Он был настолько счастлив, но к сожалению потом они с супругой не смогли решить возникший конфликт.