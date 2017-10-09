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Илья Яббаров хочет, чтобы дочка его простила

Сегодня, 09:23
Экс-участник популярного реалити-шоу "Дом-2" Илья Яббаров написал открытое письмо своей дочери, воспитанием которой занимается бывшая супруга.

Илья Яббаров хочет, чтобы дочка его простила
Илья принес прощение наследнице, с которой не поддерживает связь. С бывшей женой Илья расстался шесть лет назад, заодно забыв и о ребенке.

Илья Яббаров хочет, чтобы дочка его простила


«Прошу прощения за то, что я несколько лет не принимал участия в воспитании ребенка. Мы жили вместе до тех пор, пока дочке не исполнилось два года.

Илья Яббаров хочет, чтобы дочка его простила


Я не оправдываюсь, что кто-то был не прав, естественно не нужно оправдание, так как его нет. Ты уже взрослая девочка и, если ты прочтешь это письмо, постарайся простить отца. Каждый в жизни делает ошибки. Меня за это осудит Господь Бог, а ты, если сможешь, прости. Твой папа», - обращается Яббаров.

Сам Илья вспоминает тот момент, когда родилась дочка. Он был настолько счастлив, но к сожалению потом они с супругой не смогли решить возникший конфликт.

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Ключевые слова: Илья Яббаров

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Илья Яббаров хочет, чтобы дочка его простила Экс-участник популярного реалити-шоу "Дом-2" Илья Яббаров написал открытое письмо своей дочери, воспитанием которой занимается бывшая супруга.
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