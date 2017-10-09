Дочь Нонны Гришаевой выросла настоящей красавицей

В эти выходные громкую премьеру мюзикла "Привидение" в Москве посетила и знаменитая актриса Нонна Гришаева, которая пришла со своей семьей, супругом Александром Нестеровым, сыном Ильей и дочерью Анастасией.

Большое внимание всех присутствующих привлекла не сама актриса, а ее наследница, которая поразила всех своей красотой.Девушка этим летом отметила 21-летие. Поклонники не раз замечали, что Анастасия очень похожа на свою маму.Напомним, что отцом девушки является музыкант Антон Деров, первый муж Нонны Гришаевой.