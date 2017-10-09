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Дочь Нонны Гришаевой выросла настоящей красавицей

Сегодня, 12:05
В эти выходные громкую премьеру мюзикла "Привидение" в Москве посетила и знаменитая актриса Нонна Гришаева, которая пришла со своей семьей, супругом Александром Нестеровым, сыном Ильей и дочерью Анастасией.

Дочь Нонны Гришаевой выросла настоящей красавицей
Большое внимание всех присутствующих привлекла не сама актриса, а ее наследница, которая поразила всех своей красотой.

Дочь Нонны Гришаевой выросла настоящей красавицей


Девушка этим летом отметила 21-летие. Поклонники не раз замечали, что Анастасия очень похожа на свою маму.

Напомним, что отцом девушки является музыкант Антон Деров, первый муж Нонны Гришаевой.

Дочь Нонны Гришаевой выросла настоящей красавицей

← Ирина Хакамада пришла на премьеру вме... Поклонники тревожатся из-за нездорово... →

Ключевые слова: Нонна Гришаева

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Дни.ру

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