Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Дочка Стефания является для Дмитрия Маликова примером для подражания

Сегодня, 15:46
Известный певец Дмитрий Маликов с каждым днем становится все более популярным на просторах Интернета.

Дочка Стефания является для Дмитрия Маликова примером для подражания
На днях музыкант дал интервью и в ходе беседы с журналистом поведал о своих взаимоотношениях с дочерью Стефанией.

Дочка Стефания является для Дмитрия Маликова примером для подражания


«Я с нее беру пример. Она студентка, поступила в МГИМО, будет журналистом. Она не занимается этим [социальными сетями] серьезно. Это ведь такое средство сейчас, чтобы заявить о себе как-то. Как о личности, не только как о музыканте. Раньше достаточно было выпускать по две-три песни в год, и все, ты звезда. А сейчас надо где-то постоянно присутствовать, чтобы быть у всех на виду», – делится Дмитрий.

Стефания уже в столь юном возрасте сама зарабатывает деньги и сотрудничает с рядом известных брендов.

Дочка Стефания является для Дмитрия Маликова примером для подражания

← Мария Кожевникова поделилась секрета... Александр Васильев привел в ужас фана... →

Ключевые слова: Дмитрий Маликов, Стефания Маликова

Количество просмотров: 260
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Стефания Маликова с теплотой вспоминает школьные годы
Стефания Маликова отрывается на яхте
Стефания Маликова ослушалась маму и теперь жалеет об этом
Стефания Маликова решилась на разговор о сексе с папой
Самое популярное за неделю
Комментарии

Сати Казанова отпраздновала свадьбу на Кавказе Популярная певица Сати Казанова предупредила своих поклонников о том, что не собирается афишировать свою свадьбу.
Молодая певица Сабина удивила недетским рэпом и недетским видео Имя Sabi Miss пока мало известно широкой публике, но её клип на песню «Шлепать», где перед глазами проносятся кадры глаз, губ, и всех остальных частей идеального тела Лолитки, не оставил никого равнодушным.
Леди Гага получила предложение от своего избранника Западные СМИ сообщили радостную новость, знаменитая певица Леди Гага получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Кристиана Карино.
Тимур Родригез собирается стать многодетным отцом Сегодня, 14 октября, поздравления в честь дня рождения принимает популярный певец и шоумен Тимур Родригез, ему исполнилось 38 лет.
Виктория Бекхэм оконфузилась, забыв надеть под облегающее платье нижнее белье Виктория Бекхэм считается иконой стиля, и фанаты берут пример у звезды в плане того, как надо стильно одеваться.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.