Дочка Стефания является для Дмитрия Маликова примером для подражания

На днях музыкант дал интервью и в ходе беседы с журналистом поведал о своих взаимоотношениях с дочерью Стефанией.«Я с нее беру пример. Она студентка, поступила в МГИМО, будет журналистом. Она не занимается этим [социальными сетями] серьезно. Это ведь такое средство сейчас, чтобы заявить о себе как-то. Как о личности, не только как о музыканте. Раньше достаточно было выпускать по две-три песни в год, и все, ты звезда. А сейчас надо где-то постоянно присутствовать, чтобы быть у всех на виду», – делится Дмитрий.Стефания уже в столь юном возрасте сама зарабатывает деньги и сотрудничает с рядом известных брендов.