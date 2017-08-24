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Юлия Ковальчук выложила в сеть первое фото новорожденной дочки

Сегодня, 19:51
Певица Юлия Ковальчук совсем недавно впервые стала мамой.

Юлия Ковальчук выложила в сеть первое фото новорожденной дочки
34-летней звезде довольно долго удавалось скрывать свою первую беременность - певица наотрез отказывалась комментировать любую информацию по этому поводу. Однако с рождением малышки всё изменилось, и теперь подписчики блога Юлии даже могут увидеть первый снимок звездной дочки.

Юлия Ковальчук выложила в сеть первое фото новорожденной дочки


Юлия Ковальчук выложила в сеть первое фото новорожденной дочки


"Нет в мире слов... нет эмоций, которые могут описать это новое чувство... теперь как будто нет времени... есть необъяснимая любовь и зависимость... спасибо Боженьке, любимому и всем докторам, кто был рядом, за доченьку" - написала Ковальчук в комментарии к фотографии с изображением крохотных ножек.

Юлия Ковальчук выложила в сеть первое фото новорожденной дочки


Юлия Ковальчук выложила в сеть первое фото новорожденной дочки

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Ключевые слова: Юлия Ковальчук

Количество просмотров: 4 524
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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