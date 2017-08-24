Юлия Ковальчук выложила в сеть первое фото новорожденной дочки

34-летней звезде довольно долго удавалось скрывать свою первую беременность - певица наотрез отказывалась комментировать любую информацию по этому поводу. Однако с рождением малышки всё изменилось, и теперь подписчики блога Юлии даже могут увидеть первый снимок звездной дочки."Нет в мире слов... нет эмоций, которые могут описать это новое чувство... теперь как будто нет времени... есть необъяснимая любовь и зависимость... спасибо Боженьке, любимому и всем докторам, кто был рядом, за доченьку" - написала Ковальчук в комментарии к фотографии с изображением крохотных ножек.