"Нет в мире слов... нет эмоций, которые могут описать это новое чувство... теперь как будто нет времени... есть необъяснимая любовь и зависимость... спасибо Боженьке, любимому и всем докторам, кто был рядом, за доченьку" - написала Ковальчук в комментарии к фотографии с изображением крохотных ножек.
Юлия Ковальчук выложила в сеть первое фото новорожденной дочки
Сегодня, 19:51
Певица Юлия Ковальчук совсем недавно впервые стала мамой.
34-летней звезде довольно долго удавалось скрывать свою первую беременность - певица наотрез отказывалась комментировать любую информацию по этому поводу. Однако с рождением малышки всё изменилось, и теперь подписчики блога Юлии даже могут увидеть первый снимок звездной дочки.
"Нет в мире слов... нет эмоций, которые могут описать это новое чувство... теперь как будто нет времени... есть необъяснимая любовь и зависимость... спасибо Боженьке, любимому и всем докторам, кто был рядом, за доченьку" - написала Ковальчук в комментарии к фотографии с изображением крохотных ножек.
"Нет в мире слов... нет эмоций, которые могут описать это новое чувство... теперь как будто нет времени... есть необъяснимая любовь и зависимость... спасибо Боженьке, любимому и всем докторам, кто был рядом, за доченьку" - написала Ковальчук в комментарии к фотографии с изображением крохотных ножек.
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Ключевые слова: Юлия Ковальчук
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Количество просмотров: 4 524
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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