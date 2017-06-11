Младшая дочка Ксении Бородиной впервые появилась на обложке глянцевого издания

Этой радостью поделилась сама Бородина, разместив в Инстаграм фотографию новой обложки родного журнала "Дом-2"."А вот и новая обложка журнала "Дом2", @dom2magazine где я и мои крошки. спасибо большое за ваши тёплые слова в комментариях , а не разговоры про фотошоп, всегда очень важно, как и что человек видит в первую очередь, мне кажется это говорит о его внутреннем мире"- радостно пишет Ксюша под фото.Стоит отметить, что это первая официальная обложка малышки Теоны, старшая дочка Бородиной и раньше снималась для различных периодических изданий.