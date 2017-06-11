Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Младшая дочка Ксении Бородиной впервые появилась на обложке глянцевого издания

Вчера, 17:52
Пока мама Ксения Бородина отдыхает с мужем Курбаном Омаровым в Америке, её дочки сияют на обложке популярного издания.

Младшая дочка Ксении Бородиной впервые появилась на обложке глянцевого издания
Младшая дочка Ксении Бородиной впервые появилась на обложке глянцевого издания


Этой радостью поделилась сама Бородина, разместив в Инстаграм фотографию новой обложки родного журнала "Дом-2".

"А вот и новая обложка журнала "Дом2", @dom2magazine где я и мои крошки. спасибо большое за ваши тёплые слова в комментариях , а не разговоры про фотошоп, всегда очень важно, как и что человек видит в первую очередь, мне кажется это говорит о его внутреннем мире"
- радостно пишет Ксюша под фото.

Младшая дочка Ксении Бородиной впервые появилась на обложке глянцевого издания


Стоит отметить, что это первая официальная обложка малышки Теоны, старшая дочка Бородиной и раньше снималась для различных периодических изданий.

Младшая дочка Ксении Бородиной впервые появилась на обложке глянцевого издания

← Юлия Высоцкая показала мужчину, котор... Ляйсан Утяшева впервые поделилась вид... →

Ключевые слова: Ксения Бородина

Количество просмотров: 2 067
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Дочь Ксении Бородиной очень похожа на своего отца Курбана Омарова
Первая фотография младшей дочки Ксении Бородиной умилило поклонников
Ксения Бородина делает из дочки Теоны звезду
Андреа Пежич: первая обложка после смены пола
Самое популярное за неделю
Комментарии

52-летняя Элизабет Херли показала фигуру в бикини Актриса Элизабет Херли радует подписчиков невероятными кадрами с отдыха.
Ляйсан Утяшева впервые поделилась видео с репетиции собственного шоу 1 октября в Казани в Korston Club Hotel состоялась премьера нового танцевального шоу Ляйсан Утяшевой под названием BOLERO.
Младшая дочка Ксении Бородиной впервые появилась на обложке глянцевого издания Пока мама Ксения Бородина отдыхает с мужем Курбаном Омаровым в Америке, её дочки сияют на обложке популярного издания.
Юлия Высоцкая показала мужчину, который делает ей с утра хорошо И, как бы это не было странно - этот мужчина совсем не муж Юлии Высоцкой.
Анастасия Решетова вышла на подиум в полностью прозрачном платье Модель Анастасия Решетова закрывала показ Яси Миночкиной, который прошел в рамках Недели моды в Москве.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.