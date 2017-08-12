Анастасия Лисова раскрыла пол будущего ребенка

Напомним, что после того, как Настя ушла с телепроекта Дом-2, её жизнь "пошла в гору", он довольно быстро вышла замуж (10 августа 2017 года), а теперь активно путешествует и ведет блог о моде.Муж Насти Михаил старше своей избранницы на 20 лет, но это не мешает ему во всем поддерживать супругу и принимать участие во влогах, которые Лисова активно снимает.Вчера Анастасия впервые открыла завесу тайны и раскрыла пол будущего ребенка."Спасибо Вам мои дорогие за то что разделяете нашу Радость вместе с нами.Помню когда Я проводила опрос. Как вы нашу принцессу. только не назвали.Из 1420 комментариев 90% точно были уверены, что мы ждём мальчика.Было правда забавно)) читать Ваши комментарии типа 100% мальчик, богатырь растёт, пацан будет)). Я думала откуда у людей столько уверенности)).Кто то догадался), что я Вас запутала), написав про мои пристрастия и изменения. По народным приметам), это все к мальчишу, Но Как вы уже знаете), мы ждём Девочкууу. В нашем случае приметы прошли мимо)). Это таааак сказочно, признаться)), я честно сама не ожидала), и была просто необычайна Рада, что у нас будет Принцесса. А Миша так с самого начала хотел Девочку). И вот она у меня растёт в животике"- написала счастливая Настя в блоге.Поклонники порадовались за Анастасию и пожелали лёгкой беременности, попросив держать их в курсе событий.