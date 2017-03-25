Ирсон Кудикова показала редкий снимок с мужем и детьми

Тем более после скандала с Аллой Пугачевой, которая потребовала блондинку вернуть все долги, вложенные когда-то в общий бизнес.В тот момент у Ирсон были проблемы и в личной жизни. Примерно 2 года назад в сети постоянно появлялась информация о том, что Кудикова разводится с супругом Алексеем Нусиновым.Но свежие фотографии в блоге певицы показали, что у семейной пары все хорошо. Пару дней назад они улетели отдыхать."Даже страшно признаться где мы! Мы даём! Но тайна, есть тайна!"- писала Ирсон в блоге.Хотя уже через день Кудикова начала публиковать снимки детей, где определила местоположение, как Барбадос.Ну, несчастные разведенные пары редко путешествуют вместе, поэтому, стоит верить, что в личной жизни Ирсон все хорошо.