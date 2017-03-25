Ирсон Кудикова показала редкий снимок с мужем и детьми

В тот момент у Ирсон были проблемы и в личной жизни. Примерно 2 года назад в сети постоянно появлялась информация о том, что Кудикова разводится с супругом Алексеем Нусиновым.
Но свежие фотографии в блоге певицы показали, что у семейной пары все хорошо. Пару дней назад они улетели отдыхать.
"Даже страшно признаться где мы! Мы даём! Но тайна, есть тайна!"
- писала Ирсон в блоге.
Хотя уже через день Кудикова начала публиковать снимки детей, где определила местоположение, как Барбадос.
Ну, несчастные разведенные пары редко путешествуют вместе, поэтому, стоит верить, что в личной жизни Ирсон все хорошо.