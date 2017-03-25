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Ирсон Кудикова показала редкий снимок с мужем и детьми

Сегодня, 10:35
Певица Ирсон Кудикова довольно редко рассказывает о своей личной жизни.

Ирсон Кудикова показала редкий снимок с мужем и детьми
Тем более после скандала с Аллой Пугачевой, которая потребовала блондинку вернуть все долги, вложенные когда-то в общий бизнес.
В тот момент у Ирсон были проблемы и в личной жизни. Примерно 2 года назад в сети постоянно появлялась информация о том, что Кудикова разводится с супругом Алексеем Нусиновым.

Ирсон Кудикова показала редкий снимок с мужем и детьми


Но свежие фотографии в блоге певицы показали, что у семейной пары все хорошо. Пару дней назад они улетели отдыхать.

"Даже страшно признаться где мы! Мы даём! Но тайна, есть тайна!"

- писала Ирсон в блоге.

Ирсон Кудикова показала редкий снимок с мужем и детьми


Хотя уже через день Кудикова начала публиковать снимки детей, где определила местоположение, как Барбадос.

Ирсон Кудикова показала редкий снимок с мужем и детьми


Ирсон Кудикова показала редкий снимок с мужем и детьми


Ну, несчастные разведенные пары редко путешествуют вместе, поэтому, стоит верить, что в личной жизни Ирсон все хорошо.

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Ключевые слова: Ирсон Кудикова

Количество просмотров: 2 340
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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