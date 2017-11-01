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Максим Галкин показал трогательное фото дочери

Сегодня, 12:43
У звездной четы Максима Галкина и Аллы Пугачевой подрастают двойняшки Гарри и Лиза, которым уже исполнилось четыре года.

Максим Галкин показал трогательное фото дочери
Максим часто делится снимками своих детей, чем радует своих подписчиков. На днях в микроблоге Галкина появилась фотография, на которой запечатлена маленькая Лиза в красивом платье, с диадемой на голове.

Максим Галкин показал трогательное фото дочери


«С утра фотосессия. Вот такая», - подписал фото артист.

Максим Галкин показал трогательное фото дочери


Максим гордится своими наследниками и часто делится их успехами со своими фолловерами. А фанаты, в свою очередь, восхищаются сходством маленькой Лизы на свою маму, Аллу Борисовну.

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Ключевые слова: Максим Галкин, Алла Пугачева

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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