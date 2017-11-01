Максим Галкин показал трогательное фото дочери

Максим часто делится снимками своих детей, чем радует своих подписчиков. На днях в микроблоге Галкина появилась фотография, на которой запечатлена маленькая Лиза в красивом платье, с диадемой на голове.«С утра фотосессия. Вот такая», - подписал фото артист.Максим гордится своими наследниками и часто делится их успехами со своими фолловерами. А фанаты, в свою очередь, восхищаются сходством маленькой Лизы на свою маму, Аллу Борисовну.