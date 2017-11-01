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Кристина Асмус восхитила снимками своей наследницы

Сегодня, 13:04
Известная актриса Кристина Асмус не любит афишировать свою личную жизнь, редко публикуя снимки из повседневной жизни.

Кристина Асмус восхитила снимками своей наследницы
У Кристины и ее супруга Гарика Харламова подрастает очаровательная 3-летняя дочка, но супруги стараются не показывать лица своей наследницы. На днях же молодая мама решилась поделиться несколькими кадрами, на которых практически полностью видно лицо девочки.

Кристина Асмус восхитила снимками своей наследницы


Кристина Асмус восхитила снимками своей наследницы


Подписчики восхитились красотой малышки и пришли к единому мнению, что она очень похожа на своего отца. Теперь же фанаты ждут продолжения и публикации новых снимков Анастасии.

Кристина Асмус восхитила снимками своей наследницы

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Ключевые слова: Кристина Асмус

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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