Кристина Асмус восхитила снимками своей наследницы

У Кристины и ее супруга Гарика Харламова подрастает очаровательная 3-летняя дочка, но супруги стараются не показывать лица своей наследницы. На днях же молодая мама решилась поделиться несколькими кадрами, на которых практически полностью видно лицо девочки.Подписчики восхитились красотой малышки и пришли к единому мнению, что она очень похожа на своего отца. Теперь же фанаты ждут продолжения и публикации новых снимков Анастасии.