Подписчики восхитились красотой малышки и пришли к единому мнению, что она очень похожа на своего отца. Теперь же фанаты ждут продолжения и публикации новых снимков Анастасии.
Кристина Асмус восхитила снимками своей наследницы
Сегодня, 13:04
Известная актриса Кристина Асмус не любит афишировать свою личную жизнь, редко публикуя снимки из повседневной жизни.
У Кристины и ее супруга Гарика Харламова подрастает очаровательная 3-летняя дочка, но супруги стараются не показывать лица своей наследницы. На днях же молодая мама решилась поделиться несколькими кадрами, на которых практически полностью видно лицо девочки.
Подписчики восхитились красотой малышки и пришли к единому мнению, что она очень похожа на своего отца. Теперь же фанаты ждут продолжения и публикации новых снимков Анастасии.
Подписчики восхитились красотой малышки и пришли к единому мнению, что она очень похожа на своего отца. Теперь же фанаты ждут продолжения и публикации новых снимков Анастасии.
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Ключевые слова: Кристина Асмус
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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Кристина Асмус восхитила снимками своей наследницы Известная актриса Кристина Асмус не любит афишировать свою личную жизнь, редко публикуя снимки из повседневной жизни.