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Максим организовала дочери шикарный праздник

Сегодня, 09:04
Несколько дней назад день рождения праздновала младшая дочка популярной певицы Максим Маша, которой исполнилось три года.

Максим организовала дочери шикарный праздник
Исполнительница решила организовать дочери роскошный праздник, собрав в одном из столичных ресторанов друзей и членов семьи.

Максим организовала дочери шикарный праздник


«Маша - ребенок настоящей любви, очень красивая и понимающая девочка, - делится артистка. - Ее уже приглашают участвовать в рекламных кампаниях, но мы уважаем решение папы, не показывать Машеньку, поэтому на всех фотографиях она спинкой, а на всех мероприятиях следим, чтобы ее не фотографировали, гостей предупреждаем не выкладывать фото в социальные сети. Ребенок очень спокойный, с интересом и восторгом следила и участвовала во всех детских играх на мероприятии, а больше всего дочке понравилось шоу ежиков».

Бизнесмен Антон Петров, отец девочки, не присутствовал на празднике из-за отсутствия свободного времени, но поздравил Машу, отправив ей цветы и подарки.

Максим организовала дочери шикарный праздник

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Ключевые слова: Максим

Количество просмотров: 3 367
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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