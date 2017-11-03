Максим организовала дочери шикарный праздник

Исполнительница решила организовать дочери роскошный праздник, собрав в одном из столичных ресторанов друзей и членов семьи.«Маша - ребенок настоящей любви, очень красивая и понимающая девочка, - делится артистка. - Ее уже приглашают участвовать в рекламных кампаниях, но мы уважаем решение папы, не показывать Машеньку, поэтому на всех фотографиях она спинкой, а на всех мероприятиях следим, чтобы ее не фотографировали, гостей предупреждаем не выкладывать фото в социальные сети. Ребенок очень спокойный, с интересом и восторгом следила и участвовала во всех детских играх на мероприятии, а больше всего дочке понравилось шоу ежиков».Бизнесмен Антон Петров, отец девочки, не присутствовал на празднике из-за отсутствия свободного времени, но поздравил Машу, отправив ей цветы и подарки.