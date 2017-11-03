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Дети Валерии злятся на нее, если она рассказывает про их личную жизнь

Сегодня, 09:21
Популярная певица Валерия является многодетной мамой.

Дети Валерии злятся на нее, если она рассказывает про их личную жизнь
Наследники исполнительницы уже живут самостоятельной жизнью, разъехавшись от матери. По признанию Валерии, старшие дети возмущаются, когда она начинает рассказывать об их личной жизни.

Дети Валерии злятся на нее, если она рассказывает про их личную жизнь


Дети Валерии злятся на нее, если она рассказывает про их личную жизнь


«Тема с Аней запрещают мне говорить на эти темы. Скажу про Арсения – он спокойно относится к моим интервью. У него есть девушка, они уже года два вместе, живут под одной крышей. Аня красивая и очень умная девочка, с отличием закончила Плехановский институт. Я все ждала, когда же у меня ревность появится. Но нет, не ревную! Может быть, потому что точно знаю: в жизни детей я занимаю особенное место, на которое никто не посягнет», - сообщила Валерия.

Сама певица признается, что никогда не баловала детей, и даже отказывалась покупать дорогую одежду, несмотря на имеющуюся возможность.

Дети Валерии злятся на нее, если она рассказывает про их личную жизнь

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Ключевые слова: Валерия

Количество просмотров: 3 055
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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