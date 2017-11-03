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Карла Бруни поделилась снимком подросшей дочери

Вчера, 21:16
Карла Бруни не любит демонстрировать общественности свою личную жизнь, поэтому в ее микроблоге очень редко появляются снимки из повседневной жизни.

Карла Бруни поделилась снимком подросшей дочери
Чаще всего Карла публикует афишы своих концертов, селфи или совместные снимки с друзьями, но вот снимки дочери появляются крайне редко.
Недавно же Карла разместила фотографию 6-летней Джулии на фоне заката.

Карла Бруни поделилась снимком подросшей дочери


«Красота и нежность», - написала под фото женщина.

Несмотря на то, что на снимке не видно лица девочки, поклонники пришли в восторг и засыпали Карлу комментариями.

Карла Бруни поделилась снимком подросшей дочери

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Ключевые слова: Карла Бруни

Количество просмотров: 988
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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