Карла Бруни поделилась снимком подросшей дочери

Карла Бруни не любит демонстрировать общественности свою личную жизнь, поэтому в ее микроблоге очень редко появляются снимки из повседневной жизни.
Чаще всего Карла публикует афишы своих концертов, селфи или совместные снимки с друзьями, но вот снимки дочери появляются крайне редко. Недавно же Карла разместила фотографию 6-летней Джулии на фоне заката.
«Красота и нежность», - написала под фото женщина.
Несмотря на то, что на снимке не видно лица девочки, поклонники пришли в восторг и засыпали Карлу комментариями.
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