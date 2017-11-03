Карла Бруни поделилась снимком подросшей дочери

Карла Бруни не любит демонстрировать общественности свою личную жизнь, поэтому в ее микроблоге очень редко появляются снимки из повседневной жизни.

Чаще всего Карла публикует афишы своих концертов, селфи или совместные снимки с друзьями, но вот снимки дочери появляются крайне редко.Недавно же Карла разместила фотографию 6-летней Джулии на фоне заката.«Красота и нежность», - написала под фото женщина.Несмотря на то, что на снимке не видно лица девочки, поклонники пришли в восторг и засыпали Карлу комментариями.