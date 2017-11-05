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Поклонники возмущены отношением Кати Жужи к 9-летней дочери

Сегодня, 14:23
Недавно телеведущая Катя Жужа отправилась вместе со своей дочкой в отпуск в Дубаи.

Поклонники возмущены отношением Кати Жужи к 9-летней дочери
Сейчас же в микроблоге Кати практически каждый день появляются новые снимки в бикини. Женщина также публикует фотографии дочери, которая позирует в купальнике. Но это подписчики посчитали совершенно неправильным.

Поклонники возмущены отношением Кати Жужи к 9-летней дочери


Пользователи Сети возмущаются тем, что Катя слишком рано позволила своей дочери краситься и участвовать в откровенных фотосессиях, ведь девочке только 9 лет.

Но видимо Жужа не видит в этом ничего плохого и не реагирует на критику в свой адрес.

Поклонники возмущены отношением Кати Жужи к 9-летней дочери

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Ключевые слова: Катя Жужа

Количество просмотров: 1 573
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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