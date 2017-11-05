Поклонники возмущены отношением Кати Жужи к 9-летней дочери

Сейчас же в микроблоге Кати практически каждый день появляются новые снимки в бикини. Женщина также публикует фотографии дочери, которая позирует в купальнике. Но это подписчики посчитали совершенно неправильным.Пользователи Сети возмущаются тем, что Катя слишком рано позволила своей дочери краситься и участвовать в откровенных фотосессиях, ведь девочке только 9 лет.Но видимо Жужа не видит в этом ничего плохого и не реагирует на критику в свой адрес.