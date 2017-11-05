Ксения Бородина позволяет старшей дочери, как можно чаще видеться с отцом

Популярная ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина часто публикует в своем микроблоге семейные снимки, на которых нередко можно увидеть ее двух дочерей, Марусю и Тею.

Старшая наследница телеведущей была рождена в предыдущем браке Ксении. Она рассказала, какие теперь отношения у бывшего мужа с дочкой.«Я даю возможность дочери самостоятельно принимать решения и, если она хочет к папе, говорю: «Позвони сама и скажи — ему будет приятно» или «Не хочешь ехать — сообщи отцу сама». Юра души не чает в Марусе. Регулярно созванивается с ней, дарит подарки», — поведала Бородина.Сейчас экс-супруг Ксении находится в официальном браке, и у него подрастает сын, с которым Маруся лично знакома.