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Ксения Бородина позволяет старшей дочери, как можно чаще видеться с отцом

Сегодня, 14:40
Популярная ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина часто публикует в своем микроблоге семейные снимки, на которых нередко можно увидеть ее двух дочерей, Марусю и Тею.

Ксения Бородина позволяет старшей дочери, как можно чаще видеться с отцом
Старшая наследница телеведущей была рождена в предыдущем браке Ксении. Она рассказала, какие теперь отношения у бывшего мужа с дочкой.

Ксения Бородина позволяет старшей дочери, как можно чаще видеться с отцом


«Я даю возможность дочери самостоятельно принимать решения и, если она хочет к папе, говорю: «Позвони сама и скажи — ему будет приятно» или «Не хочешь ехать — сообщи отцу сама». Юра души не чает в Марусе. Регулярно созванивается с ней, дарит подарки», — поведала Бородина.

Сейчас экс-супруг Ксении находится в официальном браке, и у него подрастает сын, с которым Маруся лично знакома.

Ксения Бородина позволяет старшей дочери, как можно чаще видеться с отцом

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Ключевые слова: Ксения Бородина

Количество просмотров: 780
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Woman.ru

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